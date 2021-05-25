











Научиться языку JavaScript, создать собственное мобильное приложение или просто лучше понимать мир информационных технологий. Начиная с июля этого года, школа La Capsule Monaco открывает десятинедельные курсы программирования для людей из самых разных отраслей. Возможно некоторым покажется, что это какая-то детская забава, но программирование уже преподают в школах Монако детям от 5 лет!

Программирование, безусловно, станет следующим важным навыком в наших резюме. Однако, нет необходимости возвращаться в университет, так как La Capsule Monaco, новый монакский «буткемп программистов», с 5 июля поможет любому желающему обучиться языку программирования JavaScript. Курсы включают в себя интенсивные теоретические и практические занятия, продолжительностью в 10 недель. Каждый сможет научиться программировать мобильные приложения и стать настоящим веб-разработчиком с профилем Junior.

Программирование является необходимым навыком для многих профессий, от веб-разработчиков до специалистов по цифровой коммуникации Антуан Бари, руководитель отдела по развитию партнерств в La Capsule Monaco

Знание языка JavaScript — незаменимый hard skill

«В постоянно меняющемся мире важно оставаться любознательным и обучаться на протяжении всей своей карьеры», — считает Антуан Бари (Antoine Bahri). Антуан является основателем школы La Capsule Monaco наряду с кампус-менеджером Андреа Джуглари (Andréa Giuglaris) и Николя Фриго (Nicolas Frigot). «В 2019 году я прошел аналогичный курс обучения веб-разработчиков в Барселоне, так как готовился к запуску своего стартапа и хотел лучше понять, как работают приложения для смартфонов», — рассказывает Антуан, создавший в том же году кэшбэк-приложение Carlo.

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Основатели школы La Capsule? Трио молодых людей, страстно увлеченных цифровым миром /

Основатели этой новой школы программистов надеется принять до четырех классов примерно по двадцать человек, которые будут учиться создавать веб-приложения с 9 утра до 6 вечера с понедельника по пятницу. Очень интенсивный тренинг! «Программирование является необходимым навыком для многих профессий, от веб-разработчиков до специалистов по цифровой коммуникации», — говорит Антуан. Он отмечает, что Лазурный берег все еще «немного отстает в плане развития цифровых буткемпов».

С раннего возраста важно стимулировать способность учащихся создавать контент с помощью языка программирования — это навык, который необходим для их подготовки к вакансиям будущего. Николя Родье (Nicolas Rodier), технический советник Департамента национального образования, молодежи и спорта Монако

Является ли компьютерное программирование детской забавой?

Программирование робота, разноцветного светодиодного браслета или электронной карты. Начиная с детского сада, все школьники Княжества проходят еженедельные уроки компьютерного программирования. Эта маленькая цифровая революция в образовании Монако началась в 2019 году.

«С раннего возраста важно стимулировать способность учащихся создавать контент с помощью языка программирования — это навык, который необходим для их подготовки к вакансиям будущего», — объясняет Николя Родье, технический советник Департамента национального образования, молодежи и спорта Монако. Ему тоже приходилось работать с языком HTML в своей карьере: «Это не сложнее тех языков программирования, которые сейчас изучают наши лицеисты во втором классе [прим.ред. Seconde, аналог 9-го класса], как например Python».

По мнению Николя Родье, понимание логики данных и алгоритмов по-прежнему необходимо для «расшифровки нашего времени». Программирование также помогает развить и многие другие навыки: «креативность, умение решать проблемы, общаться и работать в команде, уметь адаптироваться и приобретать культуру риска», — заключает Николя Родье.

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