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Коротко

Hemmels – «не восстановление, а возрождение»

Автор: Contenu partenaire / Partner content
Опубликовано 19 апреля 2024
Эта и другие классические модели Mercedes будут представлены на VIP-мероприятии
Автор: Contenu partenaire / Partner content
- 19 апреля 2024

Проект Hemmels Pagoda Electric находится в разработке с 2018 года и дебютирует в эти выходные в Монте-Карло.

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В субботу, 20 апреля, уэльсская компания по реставрации автомобилей Hemmels проведет особое мероприятие в отеле Hermitage в Монако. Она презентует свой первый прототип электромобиля, а также три других уникальных в своем роде полностью восстановленных классических автомобиля Mercedes.

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Компания организует VIP-ужин в винных погребах отеля Hermitage с участием видных местных деятелей, а также коллекционеров автомобилей и владельцев автомобилей Hemmels со всего мира.

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«Прошлое, настоящее и будущее»

Чтобы создать свои автомобили «Neugeboren» («новорожденные»), Hemmels разбирает легендарные Mercedes, перестраивая их с учетом современных особенностей, «отдавая дань уважения мастерству их конструктора». Каждый автомобиль требует более 4 000 часов работы.

Компания из Кардиффа выбрала классический Mercedes Pagoda в качестве своего первого электромобиля. «Переписывая электрический нарратив», компания описывают это как «больше, чем просто перестройку… переосмысление легенды, меняющее парадигму». Легендарные линии соответствуют литий-ионной технологии.

Мы не считаем наши автомобили восстановленными, они возрождаются

Том Баттерфилд, директор операции

VIP-гости этих выходных также смогут полюбоваться, а возможно, и приобрести

  • праворульный 190 SL, который в последний раз принадлежал обладателю Грэмми певцу и шоумену Тиму Хаузеру, а ранее – продюсеру Лу Райзнеру.
  • леворульный 280 SL серого селенитного цвета с таким небольшим пробегом, что его можно практически считать новым
  • леворульный 280 SL серебристого цвета с автоматической коробкой передач