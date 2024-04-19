Hemmels – «не восстановление, а возрождение»

Эта и другие классические модели Mercedes будут представлены на VIP-мероприятии

Проект Hemmels Pagoda Electric находится в разработке с 2018 года и дебютирует в эти выходные в Монте-Карло.

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В субботу, 20 апреля, уэльсская компания по реставрации автомобилей Hemmels проведет особое мероприятие в отеле Hermitage в Монако. Она презентует свой первый прототип электромобиля, а также три других уникальных в своем роде полностью восстановленных классических автомобиля Mercedes.

Компания организует VIP-ужин в винных погребах отеля Hermitage с участием видных местных деятелей, а также коллекционеров автомобилей и владельцев автомобилей Hemmels со всего мира.

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«Прошлое, настоящее и будущее»

Чтобы создать свои автомобили «Neugeboren» («новорожденные»), Hemmels разбирает легендарные Mercedes, перестраивая их с учетом современных особенностей, «отдавая дань уважения мастерству их конструктора». Каждый автомобиль требует более 4 000 часов работы.

Компания из Кардиффа выбрала классический Mercedes Pagoda в качестве своего первого электромобиля. «Переписывая электрический нарратив», компания описывают это как «больше, чем просто перестройку… переосмысление легенды, меняющее парадигму». Легендарные линии соответствуют литий-ионной технологии.

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VIP-гости этих выходных также смогут полюбоваться, а возможно, и приобрести