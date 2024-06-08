Top Marques Monaco – 2024: фотографии с престижного автосалона

Мы отобрали для вас несколько снимков с 19-го автосалона Top Marques Monaco.

С 5 по 9 июня в Гримальди Форуме вновь проходит знаменитый автосалон Top Marques! Официальное открытие выставки прошло при участии государственного министра Пьера Дарту. На шоу были представлены как европейские и мировые премьеры, так и новейшие технологические разработки, а также классические и вневременные модели. В общей сложности, более 190 автомобилей разместились на площади 10 000 м²!

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