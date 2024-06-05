Князь Альбер II за рулем новинки от Илона Маска Tesla Cybertruck

Во вторник Князю выпала честь опробовать на улицах страны необычный пикап в стиле киберпанк от американского производителя Tesla. Это стало уникальной возможностью в честь открытия Top Marques.

Европейская премьера Cybertruck прошла именно Монако! В рамках престижного салона суперкаров Top Marques этот футуристический пикап с угловатыми линиями и необычными размерами будет представлен в Гримальди Форуме до вечера четверга, 6 июня, чтобы затем отправиться в европейское турне.

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Необычное место для необычного автомобиля: площадь Казино. Именно здесь директор Tesla France Матье Ланглен (Mathieu Lenglin) и директор Top Marques Эмрик Гарсия (Emeric Garcia) встретили Князя Альбера II для презентации пикапа. Князю выпала честь стать первым официальным водителем этой новинки автопрома в Европе, опробовав его качества на улицах Княжества.

© Управление по связям по общественностью / Фредерик Небенже

© Управление по связям по общественностью / Фредерик Небенже

© Управление по связям по общественностью / Фредерик Небенже

© Управление по связям по общественностью / Фредерик Небенже

© Управление по связям по общественностью / Фредерик Небенже

© Управление по связям по общественностью / Фредерик Небенже

© Управление по связям по общественностью / Фредерик Небенже

© Управление по связям по общественностью / Фредерик Небенже

© Управление по связям по общественностью / Фредерик Небенже

© Управление по связям по общественностью / Фредерик Небенже

© Управление по связям по общественностью / Фредерик Небенже

Чем заняться в Монако в июне?