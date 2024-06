Il Principe Alberto II al volante della Tesla Cybertruck di Elon Musk

Questo martedì, il Sovrano ha avuto il privilegio di provare tra le strade del Principato l’incredibile Cybertruck del costruttore americano Tesla. Un momento unico nell’ambito dell’importante salone automobilistico Top Marques.

Una grande prima in Europa: il Cybertruck ha calcato le strade di Monaco! In occasione del prestigioso salone di supercar Top Marques, il pick-up futuristico dalle linee angolari e di dimensioni fuori dal comune sarà esposto fino a giovedì sera (6 giugno) al Grimaldi Forum per poi continuare la sua tournée europea.

Pubblicità

Ed è sulla Place du Casino che il Direttore di Tesla Francia, Mathieu Lenglin, e il Direttore di Top Marques, Emeric Garcia, hanno accolto il Principe Alberto II per presentare il veicolo. Il Sovrano ha avuto il privilegio di essere ufficialmente il primo in Europa ad aver guidato il Cybertruck, percorrendo le strade del Principato.

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

Il Principe Alberto II e i suoi figli alla consegna dei premi del Chokolashow