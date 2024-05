Top Marques svela le grandi novità della prossima edizione

Sta per tornare nel Principato l’imperdibile salone automobilistico Top Marques. Vieni a scoprire i 10.000m² di esposizione al Grimaldi Forum dal 5 al 9 giugno.

Questa settimana, in occasione della conferenza stampa dedicata all’evento tenutasi al Casinò di Monte-Carlo, è stato presentato il programma della 19° edizione di Top Marques Monaco. Un totale di undici supercar esclusive saranno presentate al pubblico durante il salone, tra cui l’ultima Aston Martin New Vantage V8, la McLaren Artura Spider, la Porsche Macan Electric e modelli come la Bertone GB110, la Laffite Automobili LM1 e la Tedson Motors Porsche Targa.

Un evento imperdibile all’insegna dell’innovazione in campo automotive

Ogni modello promette innovazioni spettacolari, esclusività e rarità per la gioia di appassionati e collezionisti di auto. “Devo dire che è sempre più difficile trovare dei gioiellini. Ogni anno, io e il mio team ci battiamo per trovare i modelli più belli e per scovare tra le offerte dei nostri costruttori delle auto che continuino a far sognare”, confida Stéphane Colmart, amministratore delegato del Gruppo Segond Automobiles Monaco, che presenterà gli ultimi modelli di Bugatti, Lamborghini, Audi e Abarth.

@ Top Marques Monaco

Tra i lanci esclusivi anche quello della nuova Audi RS6 GT Avant che, durante il salone, verrà regalata a GMK, ambasciatore di Top Marques, che diventerà il primo possessore di questo modello in Europa. “Siamo quasi alla fine dell’era del termico e questa RS6 GT è davvero importante perché sarà l’ultimo modello con motore termico al 100%, con solo 660 vetture in tutto il mondo”, spiega. Il famoso imprenditore e creatore di contenuti automobilistici terrà anche una sessione di autografi, giochi e chiacchiere con il pubblico sabato 8 giugno.

Stéphane Colmart e GMK alla conferenza stampa di Top Marques © Direzione della Comunicazione / Etienne Dang

Un’asta 100% Ferrari

Per la seconda volta, il Salone collabora con MonacoCarAuctions per organizzare un’asta di 40 auto e pezzi da collezione 100% Ferrari, che si terrà sabato 8 giugno. Oltre a modelli estremamente rari, saranno in vendita anche altri articoli e oggetti da collezione, tra cui lo scooter usato da Michael Schumacher al Gran Premio di Monaco di F1 nel 2004 con il suo pass di accesso al paddock, un kart elettrico usato e firmato da Charles Leclerc e una fotografia unica al mondo della partenza del GP di Monaco del 1956 con Juan Manuel Fangio in primo piano.

Le novità di quest’anno

In seguito alla forte richiesta dei visitatori, verrà riservata un’area esclusivamente a orologi, alta gioielleria e arte, con una decina di marchi prestigiosi.

A Top Marques verranno presentate inoltre alcune anteprime mondiali nei settori delle moto e della nautica, tra cui una barca Fiat Abarth e uno yacht Frauscher x Porsche.

Per l’evento di quest’anno, con il doppio dei biglietti in vendita rispetto all’anno scorso, Top Marques ha deciso di donare due euro all’associazione Monaco Disease Power per ogni biglietto venduto.

Verrà lanciato anche un concorso di disegno in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nazionale per ideare la futura mascotte del salone, che verrà poi realizzata e presentata durante la prossima edizione nel 2025.

Infine, Top Marques avrà la fortuna di ospitare il CyberTruck di Tesla, per la prima volta esposto in un salone automobilistico europeo. Attenzione però, perché il veicolo continuerà poi il suo tour in giro per l’Europa e sarà presente a Top Marques solo da mercoledì sera a giovedì sera.

Programma e biglietti disponibili sul sito internet di Top Marques Monaco.