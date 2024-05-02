Top Marques раскрыл эксклюзивные новинки грядущего автосалона

Культовый автосалон Top Marques пройдет в Grimaldi Forum на площади 10 000 м² с 5 по 9 июня. Все, что вас ждет на салоне – в нашем материале.

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На этой неделе, на пресс-конференции в Казино Монте-Карло, автосалон Top Marques Monaco презентовал программу своего 19-го мероприятия. На салоне публике будут представлены в общей сложности одиннадцать новых эксклюзивных супаркаров, включая последний Aston Martin New Vantage V8, McLaren Artura Spider, Porsche Macan Electric, а также такие модели, как Bertone GB110, Laffite Automobili LM1 и Tedson Motors Porsche Targa.

Знаковое событие в автомобильных инновациях

Каждая модель обещает представить потрясающие инновации и раритеты – предметы мечты автолюбителей и коллекционеров. «Надо отметить, что становится все труднее и труднее найти настоящие жемчужины. Мы с моей командой каждый год усердно ищем самые красивые модели и общаемся с автоконструкторами, чтобы представить самые заветные автомобили», рассказывает Стефан Кольмар, генеральный директор концерна Groupe Segond Automobiles Monaco, который презентует последние модели Bugatti, Lamborghini, Audi и Abarth.

@ Top Marques Monaco

Среди эксклюзивных презентаций – новый Audi RS6 GT Avant будет предложен во время работы салона блогеру GMK, официальному лицу Top Marques, который станет первым владельцем этой модели в Европе. «Мы приближаемся к окончанию эры тепловых двигателей и этот RS6 GT имеет особую важность, так как станет последним на 100% бензиновым автомобилем. В мире будет продано 660 экземпляров этой модели», объясняет он. В субботу, 8 июня, знаменитый предприниматель и автор автомобильного контента раздаст автографы, проведет игры и пообщается с публикой.

Стефан Кольмар и GMK на пресс-конференции автосалона Top Marques © Дирекция по связям / Этьен Данг (Etienne Dang)

Аукцион 100% Ferrari

Вот уже второй раз автосалон сотрудничает с MonacoCarAuctions и в субботу, 8 июня, организует аукцион, на котором будут предложены 40 автомобилей и деталей 100% Ferrari. Помимо исключительно раритетных автомобилей и деталей, на торгах будут предложены такие коллекционные аксессуары, как скутер, которым пользовался Микаэль Шумахер на Гран-при Формулы-1 Монако в 2004 году с его бейджем на вход в загоны, электрический карт, использованный и подписанный Шарлем Леклером, уникальная в мире фотография старта Гран-при Монако в 1956 году с Хуаном Мануэлем Фанхио на первом плане.

Новинки года

По многочисленным просьбам посетителей будет отведено место исключительно под часы, изысканные ювелирные изделия и предметы искусства от двенадцати престижных марок.

Top Marques также представит мировые премьеры в области мотоциклов и яхт, например, корабль Fiat Abarth и яхту Frauscher x Porsche.

Билеты на этот новый салон будут стоить в два раза дороже по сравнению с прошлым годом. Top Marques решил перевести два евро с каждого проданного билета в пользу ассоциации Monaco Disease Power.

В партнерстве с дирекцией по национальному образованию будет проведен художественный конкурс на новый талисман салона, который будет изготовлен и выставлен в следующем году.

Наконец, впервые на европейском автосалоне, Top Marques представит CyberTruck от компании Tesla. Салон затем отправится в европейское турне, так что в Монако он будет работать только со среды вечера до четверга вечера.

Программа салона и билетные кассы – на сайте салона Top Marques Monaco.