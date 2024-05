Top Marques dévoile les grandes exclusivités de sa prochaine édition

L’incontournable salon automobile Top Marques fait son grand retour en Principauté du 5 au 9 juin prochain, au coeur des 10 000m² du Grimaldi Forum. Voici ce qui vous attend !

Le programme de la 19e édition de Top Marques Monaco a été présenté cette semaine lors de la conférence de presse de l’événement au Casino de Monte-Carlo. Au total, onze lancements exclusifs de supercars seront dévoilés au public durant le salon, dont la dernière Aston Martin New Vantage V8, la McLaren Artura Spider, la Porsche Macan Electric ou encore des modèles comme la Bertone GB110, la Laffite Automobili LM1 et la Tedson Motors Porsche Targa.

Un événement incontournable pour l’innovation automobile

Chaque modèle promet des innovations spectaculaires, de l’exclusivité et de la rareté à en faire rêver les amateurs de voitures et les collectionneurs. « Je dois dire que c’est de plus en plus difficile de trouver des pépites. On se bat tous les ans avec mon équipe pour trouver les plus beaux modèles et pour aller chercher chez nos constructeurs des voitures qui continuent de faire rêver » confit Stéphane Colmart, Directeur général du Groupe Segond Automobiles Monaco, qui présentera les derniers modèles de Bugatti, Lamborghini, Audi ou encore Abarth.

@ Top Marques Monaco

Parmi ces lancements exclusifs, la nouvelle Audi RS6 GT Avant sera offerte durant le salon à GMK, ambassadeur de Top Marques, qui deviendra le premier à acquérir ce modèle en Europe. « On arrive sur la fin du thermique et cette RS6 GT est vraiment importante car elle sera la dernière 100% thermique et elle est limitée à 660 voitures dans le monde » explique-t-il. Le célèbre entrepreneur et créateur de contenu automobile donnera également une séance de dédicaces, de jeux et d’échanges le samedi 8 juin.

Stéphane Colmart et GMK à la conférence de presse de Top Marques © Direction de la Communication / Etienne Dang

Une vente aux enchères 100% Ferrari

Pour la deuxième fois, le salon collabore avec MonacoCarAuctions et organise une vente aux enchères de 40 voitures et pièces 100% Ferrari, qui aura lieu le samedi 8 juin. Au-delà des voitures extrêmement rares, des pièces et accessoires de collection seront également à vendre, comme le scooter utilisé par Michael Schumacher lors du Grand Prix F1 de Monaco en 2004 avec son badge d’accès au paddock, un karting électrique utilisé et signé par Charles Leclerc, ou encore une photographie unique au monde du départ du GP de Monaco en 1956 avec Juan Manuel Fangio au premier plan.

Les plus de cette année

À la suite d’une forte demande des visiteurs, un espace sera exclusivement réservé à l’horlogerie, la haute joaillerie et à l’art, avec une dizaine de marques prestigieuses.

Top Marques présentera également des premières mondiales dans les domaines de la moto et du yachting, comme un bateau Fiat Abarth ou encore un yacht Frauscher x Porsche.

Pour cette nouvelle édition avec une billetterie deux fois plus conséquente que l’année dernière, Top Marques a décidé de reverser deux euros de chaque billet vendu à l’association Monaco Disease Power.

En partenariat avec l’Éducation Nationale, un concours de dessin sera organisé pour imaginer la future mascotte du salon, qui sera fabriquée et exposée à la prochaine édition en 2025.

Enfin, Top Marques aura la chance de pouvoir accueillir pour la première fois sur un salon automobile en Europe, le CyberTruck de chez Tesla. Attention, il fera alors sa tournée européenne et sera présent uniquement du mercredi soir au jeudi soir avant de repartir.

Programmation et billetterie à retrouver sur le site internet de Top Marques Monaco.