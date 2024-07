Oversees : L’accompagnement idéal pour toutes vos ambitions dans l’hôtellerie-restauration

Lancer un restaurant, gérer un complexe hôtelier, savoir communiquer avec son équipe ne sont pas des choses aisées, ni innées. C’est pourquoi, il vaut mieux bien s’entourer lorsqu’on lance un projet d’envergure.

Alicia Vegezzi est l’une de ces expertes qui sait parfaitement y faire. Directrice d’un restaurant étoilé au sein d’un hôtel 5 étoiles dès l’âge de 23 ans, elle est ensuite passée par les groupes Alain Ducasse et Giraudi pendant plusieurs années.

Des expériences exceptionnelles dans lesquelles Alicia a su mettre toutes ses qualités et ses connaissances au service des restaurants. Avec pas moins de huit restaurants ouverts à son actif à travers le monde pour Riccardo Giraudi, la jeune femme s’est depuis 2021 lancée à son compte avec son agence de conseils et de coaching managérial « Oversees ».

« Superviser en prenant plusieurs points de vue » : la clé du succès d’Oversees

Son objectif est simple : accompagner les hôtels et restaurants à travers leurs projets. Coaching managérial, conseils personnalisés, livraison clés en main d’une structure accompagnée d’un mode d’emploi, elle est la personne idéale à qui s’adresser lorsque certaines difficultés apparaissent ou tout simplement lorsque l’on se lance dans l’hôtellerie-restauration.

Né du jeu de mots entre « Oversees » (superviser) et « overseas » (outre-mer), et de l’idée d’être capable de « regarder d’un autre point de vue » (en anglais), le nom de la société était naturellement tout trouvé et exprimait parfaitement la vision internationale qu’Alicia souhaitait projeter sur ses futurs projets.

Alicia Vegezzi conseille et coordonne des projets ambitieux dans l’hôtellerie-restauration © Oversees

Le coaching managérial : « on oublie souvent l’humain »

Alicia est la coach parfaite du secteur de l’hôtellerie-restauration. Elle trouve des solutions à tous les problèmes que les professionnels sont amenés à rencontrer. « Malheureusement, on n’en parle pas assez » mais le management est souvent le nerf de la guerre pour une équipe efficace et sereine. C’est pourquoi, Alicia n’hésite pas à prodiguer ses conseils pour développer au sein des équipes une ambiance où règne le respect et la communication.

Pour ce faire, elle a mis au point une méthode en trois mois pour accompagner ses clients à long terme. « Au bout de trois mois, ils sont autonomes. C’est le même principe que de forger des habitudes », explique la créatrice de l’agence Oversees. Plutôt que de faire une formation conséquente en une fois, Alicia préfère accompagner sur le long terme ses clients en les conseillant en fonction des expériences que chacun rencontre sur le terrain.

Pour elle, le management n’est pas inné. Il s’apprend et se développe à travers « une structure de pensée et de résolution de problèmes ». De plus, il est toujours utile d’avoir quelqu’un d’extérieur à qui se confier comme nous explique Alicia : « On n’ose pas trop parler de ses problèmes parce que dans le management, on a envie de montrer qu’on est fort, qu’on sait faire. Mais si on a un allié extérieur à qui on peut parler de ce genre de choses, il peut vous amener un autre point de vue et des solutions simples. » Une partie de ses clients sont d’ailleurs des particuliers qui souhaitent savoir comment gérer telle ou telle situation et améliorer simplement son management.

Palm Beach, Juma, Casa Azul… quelques exemples de réalisations

En seulement trois ans d’exercice, Alicia prouve toute son expertise en ayant remporté de gros contrats. Elle ne se contente pas seulement de donner des formations, elle accompagne également les professionnels à ouvrir leurs établissements dans l’hôtellerie-restauration. C’est le cas par exemple avec le complexe Palm Beach à Cannes qui comprend pas moins de six restaurants, des cabarets, une piscine et une plage privée et un fitness spa et espace wellness, le tout dans un écrin luxueux sur le cap de la Croisette.

Le Palm Beach à Cannes © Oversees

Avec Juma, Alicia développe pour ses clients l’un des premiers concepts de bar à jeux immersif. Tout droit venu des pays nordiques, l’objectif du lieu de vie est de transporter chaque client dans un univers ludique et festif à travers une décoration léchée. Son rôle est de superviser la création du complexe de A à Z. Elle fait plusieurs propositions aux clients puis elle se charge de tout. En plus de cela, elle livre un mode d’emploi aux propriétaires avec des conseils et en leur expliquant comment opérer et manager pour qu’une fois le projet livré, tout roule sur des roulettes. Livraison prévue pour le premier trimestre 2025.

Casa Azul est un autre des projets d’Alicia. Associés avec deux de ses amis, la jeune femme a l’intention de développer le concept du restaurant, basée aujourd’hui à Paris, à Nice puis dans le monde entier via des franchises. Il se murmure déjà que Casa Azul devrait voir le jour à Los Angeles à travers un service de catering pour inonder la côte ouest des Etats-Unis de tacos et autres ceviche à la française.

Le restaurant Casa Azul à Paris © Oversees

Le concept est simple mais redoutablement efficace : la « french taqueria » se fonde sur une cuisine simple aux influences mexicaines à laquelle « un twist disruptif » est ajouté. Comprenez par là que le restaurant invite régulièrement un chef aux inspirations diverses pour créer un plat unique et inédit à découvrir.

Un accompagnement sur mesure par Alicia Vegezzi et Oversees

Aidée de ses deux collaboratrices et son armée d’experts comprenant des architectes, des chefs, des barmans et des graphistes, entre autres, Alicia Vegezzi se fera un plaisir d’accompagner chaque professionnel de l’hôtellerie-restauration à développer et améliorer son établissement.

Pétillante, positive et bienveillante, Alicia est une entrepreneure qui sait utiliser son expérience et sa passion pour transformer et développer le secteur de l’hôtellerie-restauration. Son agence « Oversees » est le reflet de son engagement. Elle n’hésite pas à s’impliquer pleinement pour chaque projet, qui deviennent ensuite « ses bébés ». Si vous cherchez à améliorer la communication et le management dans vos équipes, à donner un nouvel élan à votre établissement ou à concrétiser vos projets dans l’hôtellerie-restauration, faire appel à Alicia Vegezzi et à son agence Oversees est la garantie d’un accompagnement sur mesure et de solutions innovantes pour réussir.

Pour la contacter, rien de plus simple, soit par téléphone au 0782263893 ou par mail : alicia@oversees.fr