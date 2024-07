À quoi ressemble Monaco dans le metaverse ? 

Pour le savoir, rendez-vous au restaurant Marius le 25 juillet 2024 à 18h30.

Dworld, le leader monégasque de l’innovation en matière d’expériences numériques, lance la version bêta de son Metaverse de Monaco. Une innovation technologique qui sera présentée au restaurant Marius sur le Port Hercule. Les invités embarqueront pour un voyage virtuel entre la nouvelle table Provençale du chef étoilé Sébastien Sanjou et le paysage numérique immersif de Monaco.

Pendant l’évènement, des sessions interactives et des présentations par l’équipe de Dworld mettront en avant les capacités de la plateforme de pointe qui permet d’ores et déjà aux utilisateurs d’explorer, d’interagir et de s’engager d’une manière inédite entre réalité et monde numérique.

Les caractéristiques du Metaverse de Monaco

Le Metaverse de Monaco imaginé par Dworld contient des environnement virtuels réalistes, dont des répliques numériques détaillées des sites, rues et lieux mythiques de la Principauté mais aussi des interactions sociales immersives permettant aux utilisateurs de se connecter, de collaborer et de partager leurs expériences dans un espace virtuel transparent. Il permet aussi de participer à des événements virtuels uniques, des expositions d’art et des offres de divertissement accessibles uniquement via la plateforme. Parmi les options, on retrouve aussi des voyages décarbonés.

« Nous sommes fiers de présenter le Metaverse de Monaco, un projet qui incarne notre engagement à repousser les limites de l’innovation numérique », déclare Manila di Giovanni, PDG de Dworld. « En associant l’opulence de Monaco à une technologie virtuelle de pointe, nous créons une expérience numérique sans précédent qui captivera et inspirera les utilisateurs du monde entier. »