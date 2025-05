Insuffler des rêves : Sir Stelios porte la dotation des prix à 100 000 € pour les entrepreneurs émergents de la Côte d’Azur

Dans un élan de générosité inattendu, Sir Stelios Haji-Ioannou a redoublé son engagement envers l’écosystème entrepreneurial de la Côte d’Azur, ajoutant spontanément deux lauréats supplémentaires à ses prestigieux Young Entrepreneur Awards et portant l’enveloppe totale à un impressionnant montant de 100 000 €.

La Salle de Conférence de la Fondation Stelios à Monaco bourdonnait d’anticipation ce jeudi alors que Sir Stelios Haji-Ioannou, le visionnaire derrière easyJet et la famille de marques easy, dévoilait les lauréats de la première édition des Young Entrepreneur Awards de Monaco et de la Côte d’Azur. Ce qui avait débuté comme une initiative de 60 000 € pour soutenir les jeunes talents s’est transformé en une célébration de l’innovation dotée de 100 000 €, car Sir Stelios, touché par le calibre des candidats, a spontanément élargi le cercle des gagnants de trois à cinq entrepreneurs.

Au-delà des prix monétaires, tous les lauréats bénéficieront de 30 000 € de publicité généreusement fournie par Riviera Radio, partenaire de la Fondation dans cette initiative.

« Une fois de plus, nous avons découvert des histoires de réussite étonnantes et inspirantes, démontrant que l’entrepreneuriat est bien vivant à Monaco et sur la Côte d’Azur parmi la jeune génération », a déclaré Sir Stelios devant un public qui comprenait des personnalités éminentes comme Pierre-André Chiappori, Ministre des Finances et de l’Économie de Monaco, Jean d’Haussonville, Ambassadeur de France à Monaco, et Guillaume Rose, PDG du Monaco Economic Board.

Sir Stelios a admis qu’il avait un faible pour les entrepreneurs © Stelios Foundation

De l’héritier maritime au pionnier philanthropique

Lors de son discours, Sir Stelios a offert un aperçu de sa propre genèse entrepreneuriale, racontant un déjeuner décisif avec son père au Grill de l’Hôtel de Paris à l’été 1994. « Je lui ai dit : ‘Papa, j’en ai assez du secteur maritime… Je vais commencer quelque chose de nouveau. Je veux créer une marque célèbre’ », s’est-il remémoré.

Trois décennies plus tard, cette vision s’est concrétisée avec l’empire easy, dont les redevances financent aujourd’hui les diverses initiatives de la Fondation Philanthropique Stelios dans six pays. Les Young Entrepreneur Awards ne représentent qu’une facette de son portefeuille philanthropique, qui s’étend de la conservation environnementale avec le Prince Albert II à la restauration d’une chapelle à Menton.

Sir Stelios Haji-Ioannou : un destin monégasque à mi-chemin entre entrepreneuriat et philanthropie

Cinq étoiles montantes à l’horizon Monaco-Riviera

Parmi un impressionnant groupe de 29 candidats, cinq entrepreneurs sont sortis victorieux après un rigoureux processus de sélection en trois étapes, culminant par des entretiens personnels avec Sir Stelios lui-même.

Yacine Bayar a remporté le grand prix de 30 000 € pour Sianatech, son entreprise de maintenance industrielle et d’ingénierie mécanique. Visiblement ému par cette reconnaissance, Bayar a partagé sa joie : « Ce prix donne du sens à notre engagement quotidien et renforce notre crédibilité pour continuer à grandir… C’est le rêve de tout entrepreneur d’obtenir un tel encouragement. »

Le deuxième prix de 20 000 € est allé à Félix Nacach pour BedBoat, un concept innovant permettant aux touristes de séjourner sur des bateaux à quai. Né sur un bateau en Guadeloupe, l’entreprise de Nacach transforme les ports « pleins de bateaux, mais vides de gens » en opportunités d’hébergement uniques à une fraction du coût des croisières traditionnelles. « Il y a 1 million de bateaux en France », a-t-il expliqué, « et l’avantage en France, c’est qu’ils sont utilisés seulement 10 jours par an. »

Sébastien Perez a décroché le troisième prix de 10 000 € pour sa société de vidéographie, Sez Productions, une passion qui a commencé « il y a plus de 13 ans, avec un skateboard et une caméra entre les mains. »

De gauche à droite : Yacine Bayar, Félix Nacach et Sébastien Perez © Fondation Stelios

Dans un revirement inattendu, Sir Stelios a créé une quatrième place ex-aequo avec des prix de 5 000 € chacun pour le restaurant GOYA de Raphaël Mena et le concept store LAU Monte Carlo de Lauren Aubert, déclarant : « J’ai un faible pour les entrepreneurs. »

L’effet d’ondulation sur la Côte d’Azur

Le programme de prix, qui rejoint des initiatives similaires déjà couronnées de succès au Royaume-Uni, en Grèce et à Chypre, cible spécifiquement les entrepreneurs de moins de 30 ans qui ont établi des entreprises à Monaco ou sur la Côte d’Azur au cours des cinq dernières années.

Sir Stelios : plus de 100 millions d’euros donnés à ses fondations caritatives depuis 2010

Alors que la Salle de Conférence de la Fondation se vidait et que les gagnants serraient leurs trophées symboliques, une chose restait claire – la vision de Sir Stelios s’étend bien au-delà de la création de richesse. En nourrissant ces entreprises naissantes, il cultive un héritage d’innovation et de vitalité économique qui se propagera dans l’économie de la Côte d’Azur pour les années à venir.

Les Young Entrepreneur Awards de Sir Stelios reviendront en 2026, avec des candidatures qui devraient s’ouvrir au début de l’année prochaine.