Riviera Radio : La bande son de la belle vie

Nous avons visité les studios de Riviera Radio et rencontré son directeur général, Paul Kavanagh, et Edouard Huillet, responsable des ventes et du marketing, pour parler de leur « nouveau look » suite au rebranding de la station cette année.

Comment tout a commencé

Paul Kavanagh nous a expliqué : « C’était une idée de la Princesse Grace il y a près de 40 ans, à une époque où il n’y avait pas de presse internationale, de satellite ou d’internet. Les amis américains de la Princesse venaient à Monaco et se sentaient perdus car ils ne savaient pas ce qu’il se passait dans le monde. La Princesse Grace a suggéré de créer quelque chose pour aider les gens à rester informés. Monaco disposait d’une fréquence radio, et le concept est né ainsi. »

Publicité

À l’époque, 85 à 90 % des gens écoutaient la radio. Quarante ans plus tard, 80 % des personnes dans le monde écoutent encore la radio quotidiennement. « La radio est un compagnon autant qu’un média », a déclaré M. Kavanagh.

Le nouveau slogan, « Good vibes, good life ! », capture l’esprit dynamique de la station

Riviera Radio aujourd’hui

A propos des auditeurs quotidiens, l’audience cible est principalement composée de personnes de plus de 25-30 ans. À l’origine, la station était pensée comme réservée uniquement aux Anglais, mais elle a maintenant une base plus large, avec de nombreuses nationalités anglophones et également d’autres pour qui l’anglais est une deuxième langue.

Le public principal est constitué de résidents mais aussi de touristes qui découvrent la station grâce à la publicité à l’aéroport de Nice ou aux liens noués avec des loueurs de voitures, entre autres canaux. Comme son nom l’indique, elle n’émet pas seulement à Monaco. Les ondes FM ont une portée en « ligne de mire », donc depuis l’antenne qui domine le littoral, elles peuvent diffuser « de Sanremo à Saint-Tropez » et même jusqu’à l’Ile Rousse en Corse, ainsi que vers les yachts au large de la Côte d’Azur, le tout sur une seule fréquence (106.5).

La seule station de radio de la Côte d’Azur avec des actualités en anglais

« Good vibes, good business »

La station est 100 % privée et connue pour ses liens étroits avec le monde des affaires du triptyque Cannes/Antibes – Nice – Monaco. Bon nombre d’annonceurs de Riviera Radio y sont fidèles depuis plus de 25 ans, car la station « donne des résultats » grâce à l’engagement du public avec les entreprises locales (banques, restaurants, événements). Elle est également présente physiquement lors d’événements tels que le Monaco Yacht Show, les Grands Prix, le salon nautique de Cannes, les matchs de tennis, Top Marques, etc.

Avec ce visuel, c’est le monde des affaires qui est ciblée

Riviera Radio crée également ses propres événements. A Cannes, l’un d’entre eux a donné l’occasion aux entreprises locales de parler de leur activité et de donner leur avis sur la station. Un autre événement a eu lieu sur un toit à Nice et un gala, réunissant plus de 200 partenaires, clients et sponsors, se tiendra le 9 octobre à l’Hôtel Hermitage. « Beaucoup de nos auditeurs font affaire avec nous », a expliqué M. Kavanagh.

Qu’est ce qui est diffusé ?

Le matin, l’accent est mis sur l’information et les actualités. La station dispose d’un partenariat avec la BBC, ce qui lui confère les droits exclusifs de diffusion des actualités de la BBC pendant toute la matinée. C’est une excellente source d’informations mondiales provenant d’une « grande marque de fournisseurs d’informations » comme le souligne Paul Kavanagh.

Il y a aussi des informations régionales toutes les heures, avec une attention toute particulière sur les histoires qui ont un impact sur la vie des gens, comme les fermetures de routes dues à des événements sportifs.

Le contenu sportif est également très présent, et les informations économiques sont sponsorisées par Barclays depuis 25 ans.

Il existe une application Riviera Radio (IOS et Android) « appuyez une fois pour écouter, deux fois pour lire les actualités. »

Contrairement à la plupart des médias, la station diffuse également des informations en temps réel, sur le trafic routier par exemple. En fait, il s’agit du premier et du seul média en direct sur la Côte d’Azur. Radio Riviera a signé un accord de 35 ans avec la France, tout en étant basée à Monaco. C’est la seule radio en France à bénéficier de ce statut, ce qui signifie…qu’elle n’a pas de concurrence !

« La radio est sociale depuis des années ! »

Nous avons demandé s’ils se considéraient comme une radio communautaire. « Nous sommes proches de notre public. C’est une relation à double sens. Nous avons une communauté de base. Il y a 10 à 15 ans, les gens étaient enthousiasmés par les réseaux sociaux, mais la radio est sociale depuis des années ! Les gens appellent, nous les mettons en antenne, nous offrons des prix, ils nous envoient des photos et des lettres de remerciement. Il y a 20 ans, les gens avaient besoin d’un moyen d’exprimer leurs opinions, et la radio était parfaite pour cela », a répondu Paul Kavanagh. Aujourd’hui, la station compte 12 000 abonnés sur Facebook, 4 à 5 000 sur Instagram et a une forte présence auprès du monde des affaires via LinkedIn (6 000 abonnés). Il existe également une newsletter. « Les gens nous consomment de différentes manières », a expliqué M. Kavanagh. « Nous diffusons en streaming sur Internet, les gens nous écoutent sur leurs téléphones. Nous ne sommes pas seulement une radio, nous sommes un média international et une marque. »

En parlant de marque…

La station a opéré un changement de stratégie il y a environ six mois, en ciblant notamment Instagram. Le logo existait depuis 12-13 ans, et l’objectif était de rafraîchir et de moderniser l’image pour un public plus jeune, tout en conservant des éléments antérieurs tels que le bleu foncé et l’or évoquant le luxe et l’exclusivité.

Mais ce n’est pas tout. « Ce n’est pas tant une question d’âge que d’appareils », a répondu M. Kavanagh. « La technologie nous a apporté de nouvelles opportunités. Au début, nous diffusions sur FM à Monaco et dans ses environs. Cette zone s’est étendue, puis le DAB est arrivé, puis les réseaux sociaux. Ensuite, nous avons eu un site web avec des visiteurs du monde entier. »

« Nous sommes aussi disponibles sur les haut-parleurs intelligents, nous avons des podcasts, qui peuvent ensuite être téléchargés. Les écouteurs se vendent très bien aujourd’hui », a-t-il poursuivi, « donc beaucoup plus de personnes écoutent en déplacement » la bande son de la belle vie.