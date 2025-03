Comment trouver facilement et rapidement un emploi à Monaco ? 

Découvrez les sites de recrutement, journées annuelles et autres astuces afin de mettre toutes les chances de son côté pour trouver le job de ses rêves à Monaco.

Ce sont des milliers de personnes, attirées par des salaires compétitifs, qui se rendent tous les jours en Principauté pour travailler… Et si c’était bientôt vous ? Que ce soit dans la fonction publique, dans le secteur privé ou en tant que jeune, il y a en tout cas plusieurs façons de trouver les meilleures opportunités professionnelles à Monaco.

S’inscrire au Service de l’Emploi

Le Service de l’Emploi, c’est le France Travail Monégasque. Il fonctionne relativement de la même manière en facilitant les connexions entre les employeurs et les candidats. Ses principales missions sont d’enregistrer des offres d’emploi communiquées par les employeurs de divers secteurs d’activité et de placer des demandeurs d’emploi avec une assistance et un suivi personnalisé en fonction des besoins.

Pour s’inscrire, il faut soit être de nationalité monégasque, soit être enfant ou conjoint de Monégasque, soit être domicilié en Principauté ou dans les communes limitrophes (Cap d’Ail, La Turbie, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin) et avoir déjà occupé un emploi à Monaco.

De nouveaux dispositifs numériques pour faciliter le parcours de l’emploi à Monaco

Les jeunes de 16 à 26 ans doivent directement s’adresser à la Cellule Emploi-Jeunes du Service de l’Emploi pour rechercher leur premier emploi, un emploi saisonnier, un stage ou un contrat d’apprentissage.

Faire un tour sur LinkedIn

Au-delà de sa fonction première qui est de développer son réseau professionnel, LinkedIn est une véritable mine d’or pour trouver un travail. Le site internet recense de nombreuses offres d’emploi, souvent mises à jour, au sein de la rubrique dédiée.

Il suffit d’entrer des mots-clés dans la barre de recherche ou d’utiliser les filtres disponibles en haut de la page des résultats de recherche afin de visualiser les offres d’emploi à Monaco.

Autre possibilité ? Utiliser le réseau social afin de contacter directement les recruteurs monégasques. Une démarche plus directe et souvent appréciée par ces derniers.

Se rendre au Monaco pour l’Emploi 2025

Le Forum pour l’Emploi de Monaco est une façon unique pour les candidats à l’emploi de rencontrer des entreprises monégasques en une journée et en un seul lieu. L’événement, organisé sous l’égide du Gouvernement Princier, permet notamment d’échanger avec elles sur les opportunités disponibles. À la clé ? La signature d’un contrat dans le meilleur des cas.

En plus de stands consacrés aux métiers du yachting, les managers de grandes maisons de luxe telles que Prada, Louis Vuitton, Chanel ou encore APM Monaco sont généralement présents. Tout comme la Société des Bains de Mer qui met en avant plus de 130 métiers à cette occasion.

Lire les annonces du Journal de Monaco

Le Journal de Monaco répertorie gratuitement tous les avis de recrutement provenant du Gouvernement Princier et ce, chaque vendredi de l’année.

L’avantage de ce site internet, c’est que les postes à pourvoir sont extrêmement bien détaillés. On peut lire les missions, l’expérience exigée, les aptitudes professionnelles requises, les savoir-être demandés, les conditions de recrutement, etc. De quoi faciliter la recherche des demandeurs d’emploi.

5 statistiques qui expliquent le marché de l’emploi à Monaco

Participer aux journées de recrutement

Si vous cherchez de nouvelles opportunités professionnelles, les journées de recrutement sont un autre allié de taille. À l’approche de la saison estivale, les plus grandes institutions de la Principauté (Musée océanographique de Monaco, Fairmont Monte-Carlo, Monte-Carlo SBM…) recrutent de cette façon.

Ces journées annuelles, ouvertes à tous, sont l’occasion de rencontrer les équipes tout en se démarquant des autres candidats. Contrat à durée déterminée ou indéterminée, stage, apprentissage… Des dizaines voir des centaines d’offres sont proposées aux visiteurs. À vos CV !