Plus qu’un site d’offres d’emplois, les jeunes et les entreprises peuvent y trouver de nombreux guides pratiques et conseils.

L’organisme, Cellule Emploi-Jeunes, créé pour aider les jeunes de 16 à 26 ans à s’insérer sur le marché de l’emploi dispose d’un nouveau site. L’objectif est de centraliser, en une seule plateforme, l’ensemble des informations et solutions proposées par la Cellule de manière simple et intuitive.

Un site dédié aux jeunes

Concrètement, pour les jeunes, le site propose des dossiers conseils et astuces pour la rédaction de CV, des guides pratique pour trouver une alternance, un stage ou réussir un entretien, entre autres. Il met aussi en avant les secteurs porteurs et il est évidemment possible de postuler aux offres ou envoyer des candidatures spontanées directement en ligne.

Mais aussi aux entreprises

Les jeunes ne sont pas les seuls à trouver un bénéfice à ce nouveau site puisque les employeurs peuvent également se renseigner sur les différents dispositifs et aides destinés à favoriser l’emploi des jeunes.

Pour favoriser les embauches, chaque entreprise peut disposer d’un espace virtuel pour gagner en visibilité, promouvoir ses activités et ses valeurs et directement déposer des annonces auxquelles les jeunes peuvent candidater.

Selon Sandra Lefranc, responsable de la Cellule Emploi-Jeunes, ce nouveau site « permet aux jeunes de ne pas louper d’offres d’emploi tout en facilitant leurs recherches. » 50 partenariats ont déjà été liés avec des entreprises pour le lancement, ce chiffre devrait croître dans les mois prochains.