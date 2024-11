De nouveaux dispositifs numériques pour faciliter le parcours de l’emploi à Monaco 

Une présentation a eu lieu en présence du Directeur du Travail, du Directeur du Travail adjoint, du Directeur des Services Numériques et du chef du Service de l’Emploi au Gouvernement Princier.

La Principauté de Monaco continue sa transformation numérique et les dernières avancées concerne le domaine de l’emploi. Dans le cadre de son programme Extended Monaco, lancé en 2019, le Gouvernement Princier, représenté par Christophe Robino, Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et Frédéric Genta, Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique a présenté de nouveaux services en ligne pour les employeurs et les demandeurs d’emploi. Ils sont désormais accessibles via des espaces dédiés sur MonGuichet.mc, le portail numérique des démarches administratives de la Principauté.

Publicité

Deux nouveaux espaces

Ce programme s’appuie sur la modernisation de l’outil métier de la Direction du Travail pour améliorer l’efficacité des interactions entre les deux parties, sur le lancement des espaces « Employeur » et « Demandeur d’Emploi » qui permettent de déposer, consulter et gérer des offres d’emploi 24h/24 et 7j/7 mais aussi sur la diffusion publique des offres d’emploi sur MonServicePublic.mc afin de maximiser la visibilité des opportunités en Principauté.

« Avec des services numériques modernes, des procédures simplifiées, et une sécurité accrue, Monaco devient une référence pour un marché du travail connecté et accessible », affirme Frédéric Genta.

Forum Monaco pour l’Emploi 2025 : Un rendez-vous incontournable pour booster votre carrière

D’autres nouveautés sont attendues pour fin 2025. Le processus d’embauche sera entièrement dématérialisé et une première version de la CVthèque en ligne sera lancée pour que les demandeurs d’emploi inscrits au Service de l’Emploi puissent mettre en ligne leurs CV. Cette transformation progressive sera clôturée en 2026 avec la délivrance du permis de travail au format numérique.