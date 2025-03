Monaco-Hongrie : Une alliance économique prometteuse se dessine à Budapest

La délégation du Monaco Economic Board (MEB) revient de la capitale hongroise avec des perspectives d’affaires florissantes et des accords concrets, marquant un tournant dans les relations économiques entre les deux États.

Durant trois jours intenses, du 24 au 26 mars, une dizaine d’entrepreneurs monégasques ont participé à une mission économique soigneusement orchestrée à Budapest. Le point culminant de cette visite a été un forum organisé en collaboration avec l’Agence Hongroise de Développement des Exportations (HEPA) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Hongrie. Chaque participant monégasque a rencontré au minimum six contacts d’affaires, sélectionnés pour répondre précisément à leurs objectifs commerciaux.

Signature d’un accord stratégique

Un protocole d’accord a été signé entre Guillaume Rose, Directeur Général Exécutif du MEB, et Elek Nagy, Président de la CCI de Hongrie et Consul Honoraire de Monaco en Hongrie. Cette signature s’est déroulée en présence de Katalin Bihari, Secrétaire d’État adjointe du ministère des Affaires étrangères hongrois, et de José-Luis Delso, Consul Honoraire de Hongrie à Monaco.

Au-delà des rencontres professionnelles

La délégation a également profité d’opportunités de networking lors d’événements plus informels, notamment un dîner au prestigieux restaurant Gundel avec S.E. Georges Habsbourg-Lorraine, Ambassadeur de Hongrie en France et à Monaco. Le programme incluait aussi la visite d’un site énergétique innovant et du célèbre parlement de Budapest.

Cette mission s’inscrit dans la continuité de la visite à Monaco, en juin dernier, du Ministre hongrois des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur, M. Péter Szijjártó, lors de l’inauguration du nouveau Consulat de Hongrie à Monaco – une dynamique qui confirme la volonté mutuelle de renforcer les liens économiques entre les deux nations.