K2MATCH : Le carrefour de l’innovation et de l’investissement

Monaco s’affirme comme l’épicentre européen de l’investissement dans l’innovation avec la cinquième édition du K2MATCH Investor Lounge, un événement qui a réuni startups prometteuses et investisseurs fortunés dans un cadre privilégié.

« Nous avons initialement commencé à Düsseldorf, mais il était difficile d’attirer suffisamment d’investisseurs de qualité pour satisfaire nos startups, » confie Alexandros Dohn, co-fondateur de K2MATCH. C’est ainsi que Monaco, avec la plus forte concentration de richesse en Europe, s’est imposée comme le lieu idéal pour leur vision. Le nom même du projet révèle son ambition : « K2 est la deuxième plus haute montagne de la planète, bien plus difficile à gravir que l’Everest. Notre communauté représente les sherpas qui guident les startups dans leur ascension vers le sommet, » explique Badr Moudden.

Leur rencontre remonte à sept ans, lors d’un événement au Club Économique de Düsseldorf, mais c’est début 2020, dans un restaurant italien à Berlin, que l’idée a pris forme. « Nous avions tous deux une expérience de fondateurs et connaissions la difficulté de transformer une idée en entreprise prospère, » précise Alexandros Dohn.

Alexandros Dohn

Badr Moudden

Une structure tripartite pensée pour maximiser les connexions

L’événement s’articule désormais autour de trois rendez-vous distincts mais complémentaires. « Le pré-événement est une soirée de réseautage avec tapas et boissons pour détendre l’atmosphère avant l’événement principal, » détaille Badr Moudden. « L’événement principal fonctionne comme un ‘Shark Tank’ où les startups pitchent devant les investisseurs, suivi de networking. L’après-événement est une sorte de récompense avec un véritable dîner où les relations initiées précédemment peuvent être renforcées et approfondies. »

Cette structure, affinée au fil des éditions, reflète la philosophie de K2MATCH : créer un environnement où les startups peuvent non seulement lever des fonds, mais aussi trouver des clients et combler leurs lacunes en expertise et en exécution.

Une sélection éclectique de pépites technologiques

Pour sélectionner les startups participantes, l’équipe de K2MATCH privilégie « un bon mélange de Pre-Seed, Seed et Series A, des business plans solides et prometteurs, ainsi que des fondateurs intéressants, » indique Alexandros Dohn. « Nous sommes agnostiques en termes d’industrie et de technologie, c’est davantage le business case et les fondateurs qui comptent. »

Si l’intelligence artificielle est omniprésente parmi les startups présentées, elle n’est pas le seul critère d’investissement. « D’autres technologies comme le machine learning, le big data, la robotique ou la blockchain suscitent également l’intérêt des investisseurs, » souligne Badr Moudden. « Plus important que la technologie elle-même sont le potentiel de croissance, l’évolutivité et l’avantage concurrentiel durable. »

Monaco : un écosystème en pleine effervescence

Le climat d’investissement européen pour les startups en phase précoce a connu des fluctuations notables au cours de l’année écoulée. Malgré une baisse au troisième trimestre 2024, le financement d’amorçage a fait preuve de résilience, avec des montants en hausse de 35%.

Monaco, en particulier, s’est imposée comme un hub technologique émergent, avec des revenus du secteur tech en progression de 15% en 2024, portés par la croissance des solutions technologiques durables et de la cybersécurité.

« K2MATCH Investor Lounge à Monaco est l’endroit où les investisseurs peuvent trouver la ‘perle rare’ ou le ‘diamant brut’ parfait pour investir et le développer en ‘joyau’, » affirme Alexandros Dohn. « Parfois, il faut chercher à l’échelle mondiale pour les trouver. »

Un avenir prometteur et international

Les prochaines années s’annoncent riches en développements pour K2MATCH. « Monaco restera le phare de notre série Investor Lounge et continuera d’accueillir l’événement trois fois par an, » confirme Badr Moudden. La prochaine édition est prévue pour le 12 juin 2025.

Parallèlement, des partenaires potentiels ont sollicité l’ouverture de nouveaux chapitres à Dubaï, Chypre, Arizona, Australie et Corée du Sud, entre autres. « L’équipe K2MATCH examinera et priorisera ces opportunités, » précise Alexandros Dohn.

Dans cette perspective d’expansion, K2MATCH continue d’affiner ses processus, notamment grâce à un portail d’inscription pour les investisseurs et une amélioration constante de la curation des startups, consolidant ainsi son rôle de catalyseur d’innovation.