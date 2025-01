Le Fairmont Monte-Carlo va recruter près de 300 personnes pour sa saison 2025

Le Fairmont Monte-Carlo prépare d'ores et déjà sa prochaine saison estivale. © Fairmont Monte Carlo

On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur cette campagne de recrutement.

Le Fairmont Monte-Carlo n’en finit pas d’émerveiller les touristes du monde entier avec son emplacement mythique, ses 596 chambres et suites, ses deux piscines en rooftop, et ses restaurants de renom tels que le Nobu Monte-Carlo, le Nikki Beach, et Amù Monte-Carlo.

Publicité

Afin de continuer sur cette lancée, le Fairmont Monte-Carlo cherche ses futurs collaborateurs pour la saison 2025. Et quelle saison puisque cette année marque le 50ème anniversaire de l’hôtel monégasque !

De nouveaux dispositifs numériques pour faciliter le parcours de l’emploi à Monaco

Le mardi 28 janvier, tous les candidats intéressés sont donc conviés à une journée dédiée au recrutement de 9h00 à 17h30 dans le Grand Salon. Il y a près de 300 postes à pourvoir dans des domaines variés comme l’hôtellerie, la vente, l’évènementiel, la restauration, la comptabilité et bien plus encore.

Pour plus d’informations, contactez l’équipe à fmc.recrutement@fairmont.com.