Fairmont Monte-Carlo ищет почти 300 сотрудников для летнего сезона 2025 года

Fairmont Monte-Carlo уже активно готовится к лету 2025 года. © Fairmont Monte Carlo

В этой статье мы расскажем вам о подробностях этой кампании по набору персонала.

Этот легендарный отель, расположенный в самом сердце Монако, славится своим потрясающим видом, 596 стильными номерами и сьютами, бассейнами на крыше и знаменитыми ресторанами — Nobu Monte-Carlo, Nikki Beach и Amù Monte-Carlo.

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Следующий год станет особенным для Fairmont Monte-Carlo — отелю исполняется 50 лет! В честь этого юбилея отель объявляет масштабный набор персонала на сезон 2025 года.

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Если вы мечтаете работать в легендарной гостинице в самом сердце Монако, не упустите шанс! Приходите на день открытых дверей 28 января с 9:00 до 17:30 в «Большом салоне». Fairmont Monte-Carlo ищет почти 300 новых сотрудников для работы в самых разных областях: управление отелем, продажи, организация мероприятий, общественное питание, бухгалтерия и многое другое.

Более подробную информацию можно получить, отправив заявку на fmc.recrutement@fairmont.com.