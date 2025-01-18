Князь Альбер II посетил церемонию новогоднего обращения к персоналу Госпиталя Княгини Грейс

Вторник, 14 января, стал особенным днем для Госпиталя Княгини Грейс (CHPG) — Князь Альбер II посетил традиционную церемонию новогоднего обращения к персоналу.

13 января Князь принял участие в 27-м Дне гастрономии, а уже на следующий день отправился в CHPG, чтобы лично встретиться с медицинским персоналом и обсудить итоги прошедшего года.

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Его сопровождали директор больницы Бенуат Руссо де Севеленж, правительственный советник и министр по вопросам социальной политики и здравоохранения Кристоф Робино, и председатель Национального совета Томас Бредзо. Эта встреча не только стала возможностью подвести итоги, но и обозначить амбициозные планы на будущее.

© Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Директор Госпиталя Княгини Грейс представила результаты 2024 года, отметив значительный рост активности больницы. Согласно данным газеты La Gazette de Monaco, в прошлом году число новых пациентов увеличилось на 5%, превысив 23 000 человек.

Взрослая и детская неотложная помощь выросла на 8%, а объем хирургических операций увеличился на 4%. Особым достижением стало выполнение 472 роботизированных хирургических процедур.

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Директор CHPG Бенуат Руссо де Севеленж сообщила, что первый этап переезда в новое здание больницы запланирован на апрель 2025 года.

«Доноры крови и сотрудники центра переливания смогут начать работать в новых, специально оборудованных помещениях. В этом же здании будет размещена группа анатомопатологии, что позволит больнице приступить к деятельности в области молекулярной биологии», — уточнила она.

© Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Она также отметила, что 2025 год станет периодом значительных кадровых изменений: «Мы попрощаемся с профессорами Фараджи и Рукетт, докторами Кинтенс, Бернар, Гарнье, Тайлан, Обен, Перрен, Шазаль и Сиайс. Вместе с тем мы рады приветствовать новых специалистов — доктора Диану Лазард и профессора Бертрана Прюне. С нетерпением ждем также назначения докторов Карпентье и Польмье», — подчеркнула Бенуат Руссо де Севеленж.

Кристоф Робино отметил, что назначение профессора Бертрана Прюне на должность руководителя отделения анестезии и интенсивной терапии — это значимый шаг для CHPG.

В ближайшее время к команде больницы присоединятся новые специалисты в областях урологии, ядерной медицины и педиатрии.