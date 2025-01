Il Principe Alberto II presente alla cerimonia di auguri per il nuovo anno del CHPG

La direttrice del CHPG, Benoîte Rousseau de Sevelinges, ha annunciato una serie di cambiamenti e condiviso le previsioni per il 2025 © Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

Martedì 14 gennaio, il Principe Alberto II ha partecipato alla tradizionale cerimonia di auguri per il nuovo anno presso il Centro Ospedaliero Principessa Grace (CHPG).

Dopo aver partecipato, lunedì 13 gennaio, alla 27a Journée du Goût, il giorno dopo il Principe Alberto si è recato al CHPG, dove ha incontrato Benoîte Rousseau de Sevelinges, direttrice dell’ospedale.

Accompagnata da Christophe Robino, Consigliere di Governo – Ministro degli Affari Sociali e della Salute e da Thomas Brezzo, Presidente del Consiglio Nazionale, la direttrice del Centro Ospedaliero Principessa Grace ha iniziato il suo discorso facendo un bilancio dell’anno passato.

Secondo La Gazette de Monaco, il CHPG ha registrato un aumento significativo dell’attività nel 2024, con un incremento del 5% e più di 23.000 nuovi pazienti registrati.

Le visite al pronto soccorso, sia per adulti sia pediatrico, sono aumentate dell’8%, mentre le operazioni in sala operatoria sono cresciute del 4%, in particolare grazie a 472 interventi di chirurgia robotica.

Diagnosi di tumore al seno in giornata presso il “Breastday Center”

Tra gli annunci, la direttrice ha rivelato che la prima fase di trasferimento nel nuovo ospedale inizierà ad aprile 2025.

“I donatori di sangue e le équipe del centro trasfusioni inaugureranno i nuovi locali del reparto, in un edificio che ospiterà anche l’équipe di anatomopatologia, consentendo al CHPG di dare il via all’attività di biologia molecolare”, ha spiegato.

Il 2025 vedrà anche andare via diversi professionisti: “I professori Faraggi e Rouquette e i dottori Quintens, Bernard, Garnier, Taillan, Aubin, Perrin, Chazal e Ciais”, ha dichiarato la direttrice. “Siamo lieti di dare il benvenuto alla dottoressa Diane Lazard e al professor Bertrand Prunet, e attendiamo con ansia le future nomine dei dottori Carpentier e Paulmier”.

Christophe Robino ha inoltre annunciato l’arrivo del professor Bertrand Prunet come responsabile del reparto di Anestesia e Terapia intensiva.

Altri medici si uniranno presto alle équipe, in particolare nei reparti di urologia, medicina nucleare e pediatria.