Le Prince Albert II assiste à la cérémonie des vœux du CHPG

Ce mardi 14 janvier, le Prince Albert II était présent lors de la traditionnelle cérémonie des vœux au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG).

Après avoir assisté à la 27e Journée du Goût, lundi 13 janvier, le Prince Albert s’est rendu le lendemain au CHPG, aux côtés de Benoîte Rousseau de Sevelinges, directrice de l’établissement.

Publicité

Entourée de Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et de Thomas Brezzo , président du Conseil National, la directrice du Centre Hospitalier Princesse Grace a dressé, dans un premier temps, un bilan de l’année écoulée.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Selon La Gazette de Monaco, le CHPG a connu une augmentation significative de son activité en 2024, avec une hausse de 5 % et plus de 23 000 nouveaux patients accueillis.

Les passages aux urgences, adultes et pédiatriques, ont augmenté de 8 %, tandis que le bloc opératoire a vu une croissance de 4 %, portée notamment par 472 interventions en chirurgie robotique.

Le Prince Albert II a découvert l’avancée du chantier titanesque du CHPG

Parmi les annonces, la directrice a dévoilé que la première étape du déménagement vers le nouvel hôpital débutera en avril 2025.

« Les donneurs de sang et les équipes du centre de transfusion sanguine pourront découvrir les nouveaux locaux du service, dans un bâtiment qui accueillera également l’équipe d’anatomopathologie, permettant au CHPG de se lancer dans l’activité de biologie moléculaire », a-t-elle expliqué.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

L’année 2025 sera marquée par de nombreux départs : « les professeurs Faraggi et Rouquette, les docteurs Quintens, Bernard, Garnier, Taillan, Aubin, Perrin, Chazal et Ciais», a-t-elle déclaré. « Nous avons eu le plaisir d’accueillir le docteur Diane Lazard et le professeur Bertrand Prunet, et de nous réjouir de la future prise de fonctions des docteurs Carpentier et Paulmier. »

Christophe Robino a également tenu à saluer l’arrivée du professeur Bertrand Prunet en tant que chef de service d’anesthésie-réanimation.

D’autres médecins rejoindront prochainement les équipes, notamment dans les spécialités d’urologie, de médecine nucléaire et de pédiatrie.