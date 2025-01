Une association culinaire surprenante à l’honneur de la 27e Journée du Goût

Différentes animations sont prévues autour de cette semaine placée sous le signe du goût.

La 27e Journée du Goût a été lancée au cours d’un petit-déjeuner, organisé ce lundi 13 janvier 2025 dans la salle Belle Epoque de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Autour des nombreuses tables rondes, il y avait bien évidemment le Prince Albert II mais aussi des personnalités publiques, des chefs reconnus et des élèves de la Principauté.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Organisé sous l’égide de l’association Monaco Goût et Saveurs, cet événement est une façon, pour les élèves de CE1 et de CE2, « de découvrir un produit et d’être au contact de grands chefs » explique Jean-Philippe Vinci, directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports au micro de Monaco Info avant d’ajouter « Apprendre à manger, à déguster… Tout se mélange dans un projet pédagogique extraordinaire ». Cette année, deux aliments bien particuliers seront mis à l’honneur : le chou rouge et la grenade.

Ce jeudi, les élèves de CE1 ont rendez-vous au lycée Rainier III pour participer à huit ateliers différents au sujet de la lutte contre le gaspillage, du circuit court et des produits sains. De leurs côtés, les CE2 devront réinventer le pain perdu de façon salé ou sucré lors du concours de recette.

En complément, 800 livrets pédagogiques sur le goût ont été distribués aux élèves des différents établissement scolaires de la Principauté pour développer leur savoir culinaire. Ce sont les petits gourmands qui vont être ravis !