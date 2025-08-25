Как легко и быстро найти работу в Монако?

Есть множество способов найти работу своей мечты в Монако — от специализированных сайтов и карьерных форумов до ярмарок вакансий и государственных служб поддержки.

Каждый день тысячи людей приезжают в Княжество ради привлекательных условий труда и конкурентных зарплат. Возможно, очень скоро в их числе окажетесь и Вы. Работу можно найти в разных сферах — будь то государственная служба, частный бизнес или программы для молодежи. Главное — знать, куда обратиться.

Зарегистрируйтесь в Службе занятости

В Монако действует собственная Служба занятости (Service de l’Emploi), которая является местным эквивалентом французского бюро по трудоустройству France Travail. Она работает по схожему принципу и помогает налаживать контакт между работодателями и соискателями. Основные задачи этой структуры заключаются в том, чтобы регистрировать вакансии, поступающие от компаний разных сфер деятельности, и оказывать поддержку кандидатам в поиске работы, сопровождая их на всех этапах и подбирая решения в соответствии с их потребностями.

Чтобы зарегистрироваться в Службе занятости, необходимо соответствовать определённым условиям: это право имеют граждане Монако, их супруги и дети, жители Княжества или соседних коммун (Кап-д’Ай, Ла-Тюрби, Босолей, Рокбрюн-Кап-Мартен), а также те, кто уже имеет опыт работы в Монако.

Для молодых людей установлен отдельный порядок: соискатели в возрасте от 16 до 26 лет должны напрямую обращаться в специализированный отдел по трудоустройству молодежи при Службе занятости, где им помогают найти первую работу, сезонную подработку, стажировку или заключить контракт на обучение.

Используйте LinkedIn

LinkedIn — это не только удобный инструмент для расширения профессиональных связей, но и настоящая золотая жила для поиска работы. В отдельном разделе платформы постоянно появляются новые предложения о вакансиях, и список регулярно обновляется.

Чтобы найти интересующие вас варианты в Монако, достаточно ввести ключевые слова в строку поиска или настроить фильтры в верхней части страницы с результатами. Так Вы быстро увидите актуальные вакансии именно в Княжестве.

Есть и другой способ: можно напрямую написать рекрутерам, работающим в Монако. Такой личный и адресный подход часто оказывается более эффективным и нередко ценится работодателями выше, чем просто отклик на вакансию.

Посетите Форум по трудоустройству Монако — 2025

Форум по трудоустройству в Монако — это отличная возможность для соискателей всего за один день и в одном месте встретиться с представителями компаний Княжества. Это ежегодное мероприятие проводится под Правительства Монако и даёт шанс напрямую пообщаться с работодателями, узнать о доступных вакансиях и задать все необходимые вопросы. А для некоторых участников итогом встречи может стать заключение трудового контракта.

На форуме традиционно представлены самые разные сферы. Помимо стендов, посвящённых профессиям в яхтинге, здесь можно встретить менеджеров и рекрутеров крупных домов моды — Prada, Louis Vuitton, Chanel, APM Monaco. Активно участвует и Société des Bains de Mer, которая презентует более 130 профессий.

Вакансии в официальном бюллетене Journal de Monaco

Не стоит забывать и о Journal de Monaco. Каждую пятницу этот официальный ресурс бесплатно публикует все объявления о вакансиях, которые поступают от Правительства Княжества, и делает это на протяжении всего года.

Главное преимущество издания — в детализации информации. Вакансии описываются максимально полно: указываются должностные обязанности, требования к опыту, необходимые профессиональные навыки и личные качества, а также условия найма. Такой подход значительно облегчает поиск работы и позволяет соискателям заранее понять, подходит ли им та или иная позиция.

Участвуйте в днях найма

Если вы находитесь в поиске новых профессиональных перспектив, обратите внимание на дни найма — это ещё один важный инструмент для трудоустройства в Монако. С приближением летнего сезона крупнейшие учреждения Княжества, такие как Океанографический музей Монако, Fairmont Monte-Carlo, Monte-Carlo SBM и другие организации, организуют специальные кампании по набору персонала.

Эти ежегодные мероприятия открыты для всех желающих. Они дают уникальную возможность лично познакомиться с будущими коллегами, показать себя и выгодно выделиться среди других кандидатов. В рамках дней найма предлагаются самые разные форматы занятости: срочные и бессрочные контракты, стажировки, программы ученичества. Для соискателей это десятки, а порой и сотни реальных вакансий. Поэтому готовьте свои резюме заранее — они точно пригодятся!



