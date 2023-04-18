Рынок труда Монако в 5 цифрах

14 апреля Монегасский институт статистики и экономических исследований IMSEE опубликовал сорокастраничный отчет о ситуации на рынке занятости в Монако. Ниже мы предлагаем вашему вниманию пять ключевых статистических показателей.

Исследование IMSEE начинается с парадоксального замечания: число работающих в Княжестве почти в два раза превышает число жителей… Монако — земля обетованная для соискателей.

1. За 10 лет было создано 14 000 рабочих мест

С 2013 года совокупная занятость в Княжестве увеличилась на 24,6%. Это означает не менее 14 000 рабочих мест за 10 лет. В частном секторе Монако работает на 8 873 человека больше, чем десять лет назад, а это целых 19%. Среди двенадцати основных секторов деятельности, составляющих экономику страны, научно-техническая отрасль и сфера административных и вспомогательных услуг выросли на 3 396 человек за десять лет, то есть на 33,9%. В строительстве произошел второй по величине рост численности работников: 1 836 человек. Завершают пьедестал почёта рынок информационных технологий и связей с общественностью, выросший на 28 % по сравнению с 2013 годом.

2. 89% работников не живут в Монако

Подавляющее большинство работников, занятых в частном секторе Княжества, проживают за его пределами. В 2022 году эта доля составила 89,0%. Примерно 8 из 10 работников живут во Франции, т.е. около 43 700 человек. 25,5% занятого в частном секторе населения проживает в столице Лазурного берега, Ницце, что составляет почти 13 900 человек. На Ментон приходится 12,2% работников, или 6 654 человека, и он занимает второе место, опережая Монако (5 987). Далее следуют соседние муниципалитеты Босолей и Рокбрюн-Кап-Мартен, на которые приходится 10,6% и 7,8% трудовых ресурсов соответственно. Вентимилья с 2 300 работниками опережает два других муниципалитета: Кап-д’Ай и Ля-Тюрби.

3. Какие национальности представлены на рынке труда?

В 2022 году среди работников негосударственного сектора насчитывалось 140 различных национальностей. Это число составляло 128 в 2013 году и неуклонно росло на протяжении многих лет. Неудивительно, что французы остаются самыми многочисленными среди занятого населения в частном секторе, составляя 61,6% в 2022 году, т.е. почти 34 100 человек. За ними следуют итальянцы, на которых приходится 15,4% рабочей силы (около 8 500 человек), а затем португальцы: 4 000 работников составляют 7,3% от общей численности. Что касается граждан страны, то монегаски, коих насчитывается около 1 000 человек, составляют менее 2%, как и румыны, недавно вошедшие в топ-5 национальностей на рынке труда (1,5%). Кстати, последние впервые вытеснили за пределы рейтинга англичан.

4. Число работодателей продолжает расти

В 2022 году на рынке труда в частном секторе насчитывалось 6 357 работодателей. Для сравнения, в 2013 году это значение равнялось 5 376. Таким образом, количество организаций наёмного труда увеличилось за этот период на 18,2%: за 10 лет появился 981 дополнительный работодатель. За исключением 2020 года, когда наблюдался спад активности в связи с кризисом здравоохранения, в период с 2013 по 2022 год число работодателей продолжало неуклонно расти. В Княжестве только 38 компаний нанимают 200 и более сотрудников. Если считать менее 5 сотрудников в компании, то это 4792 работодателя!

5. Растёт число самозанятых

В Монако насчитывается 5767 самозанятых работников из 6185 зарегистрированных ИП, что на 4,0% и 3,3% больше по сравнению с 31 декабря 2021 года. В среднем, по данным на конец 2022 года, на одного самозанятого приходится 1,07 ИП.

В каких сферах они представлены наиболее широко? В оптовой торговле занята почти тысяча человек на конец 2022 года, или 15,6% от всех видов деятельности. Далее следуют «прочие специализированные виды деятельности», а затем отрасли бизнеса, связанные с консультированием по вопросам управления, которые составляют 13,5% и 9,5% соответственно. «Поскольку среди самозанятых работников преобладают мужчины, они чаще занимают большинство видов деятельности. Только группа парикмахерских и косметических услуг выглядит явно женской: почти 8 из 10 видов деятельности заняты женщинами. Профессия водителя такси, как и работа в области архитектуры, инженерии и управления, напротив, почти исключительно мужская», — говорится в исследовании IMSEE. Парамедицинские профессии остаются тем видом деятельности, который наиболее близок к гендерному паритету: количество самозанятых мужчин в этой сфере составляет 49 %.