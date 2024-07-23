Грядут ли ужесточения наказаний за дорожные нарушения в Монако?

Министерство внутренних дел рассматривает новые меры по ограничению опасного поведения на дорогах.

В феврале прошлого года Государственная служба безопасности представила данные по безопасности дорожного движения в Монако за 2023 год, которые оказались неутешительными. Три аварии со смертельным исходом привели к гибели шести человек, что сделало прошедший год одним из самых трагичных в истории Княжества.

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Несмотря на общее снижение числа аварий, количество случаев вождения в нетрезвом виде или под воздействием алкоголя увеличилось со 101 в 2022 году до 134 в 2023 году. Каждый третий случай нарушения на дорогах Монако связан с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на эту тревожную ситуацию Департамент внутренних дел и общественной безопасности предпринимает меры по борьбе с рискованным поведением на дороге.

Неоднозначные результаты в зависимости от населения и вида транспорта

Княжество Монако по-прежнему остается страной с низким уровнем аварийности, особенно в сравнении с соседней Францией и Приморскими Альпами, где в 2023 году произошло 53 смертельных случая, по данным отчёта департамента безопасности дорожного движения. Местные жители в целом чувствуют себя в безопасности. «Я чувствую себя в полной безопасности», — отметил один из читателей, а другой добавил: «Да, безопасно! Но всегда есть место для улучшения…». Однако большинство аварий с травмами в Монако, как и во Франции, происходит с участием двухколесного транспорта. Три из четырех аварий в Княжестве связаны с мотоциклами или скутерами. В Приморских Альпах двухколесные транспортные средства становятся причиной каждой второй аварии, согласно даннымтого же отчёта.

Жители Монако соглашаются, что двухколесный транспорт представляет серьезную опасность. Например, Лили отмечает, что главную угрозу создают «большое количество водителей скутеров в Монако, которые не всегда соблюдают правила дорожного движения». Комментарии также указывают на недобросовестное соблюдение правил: «Единственная опасность исходит от мотоциклов и мопедов, обгоняющих справа и слева, особенно в час пик».

Многие считают, что двухколесное движение, особенно велосипедное, в Монако очень опасно из-за отсутствия велосипедных дорожек или их неудачного расположения. Один из читателей жалуется: «Велосипедная дорожка на Авеню Альбера II, проходящая под Туннелем дю Роше в направлении Порта Эркюль, очень опасна, особенно когда приходится пересекать дорогу». Другой добавляет: «Велосипедных дорожек практически нет, а те, что есть, заканчиваются посреди туннеля между Фонтвьеем и портом». «Асфальт на бульваре Мулен нужно срочно заменить, он весь в выбоинах. Ездить по нему на велосипеде становится очень опасно», — предупреждает еще один читатель.

Хотя Монако хорошо приспособлено для пешеходов благодаря широким тротуарам и лифтам, дорожные работы всё больше усложняюжт перемещения. Изабель отмечает: «Для ппешеходов это становится всё опаснее!!! Тротуары переполнены, и из-за некоторых дорожных работ приходится идти по проезжей части».

Монако — безопасен ли город для пешеходов?

Четыре серьёзных ДТП

В последние месяцы несколько смертельных аварий потрясли Княжество и вызвали бурную реакцию общественности.

Первая смертельная авария в Монако произошла 7 января 2023 года и унесла жизнь одного человека. Украинец, возвращавшийся с празднования православного Рождества, на своем внедорожнике врезался в трехколесное транспортное средство, ехавшее по встречной полосе. Трагедия произошла около 11 вечера в туннеле IM2S. К сожалению, жертва, которая, кстати, не находившаяся под воздействием алкоголя, скончалась в больнице Княгини Грейс. Виновник аварии, который был пьян и отказался подчиняться требованиям властей, был приговорен судом Монако после апелляционного обжалования к 6 годам тюремного заключения.

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Второй несчастный случай произошел в туннеле Луи II. Ночью 1 апреля трое друзей, возвращавшихся домой после вечеринки в одном из ресторанов Ларвотто, погибли. Водитель Audi Q3 врезался в низкое заграждение Аудитории им. Ренье III. От сильного удара автомобиль, двигавшийся на скорости 156 км/ч, почти мгновенно загорелся. У водителя в крови было обнаружено высокое содержание алкоголя и кокаина.

Последний смертельный случай в 2023 году произошел 17 декабря. Пять студентов Международного университета Монако ехали по дороге, когда водитель в состоянии алкогольного опьянения на высокой скорости врезался в низкую стену на выезде из туннеля Миллениум в Кап-д’Ае. В результате аварии погибли две студентки. Водитель, получивший серьезные травмы, был обвинен в «непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах» и должен предстать перед судом в ближайшие месяцы.

Последняя авария произошла 3 марта 2024 года на автостраде A8 в Ла Турби. Во время оказания помощи автомобилю, уже попавшему в аварию, другая машина сбила двух человек и врезалась в эвакуатор, сообщает газета Monaco-Matin. Авария унесла жизнь одного человека и ранила еще шестерых.

Ужесточение наказаний и просветительские кампании

Министерство внутренних дел рассматривает возможность ужесточения наказаний за превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за публичное пьянство. Планируется введение профилактических тестов на алкоголь и наркотики, включающих выборочные проверки, подобные тем, что уже применяются во Франции.

Однако перед внедрением этих изменений необходимо внести поправки в законодательство. По словам представителей Министерства, «соответствующие законопроекты разрабатываются и должны быть представлены правительству для принятия решения до летних каникул».

В дополнение к репрессивным мерам проводятся кампании по повышению осведомленности, направленные на все слои населения, особенно на детей. Sûreté Publique (служба общественной безопасности) активно работает над своей видимостью, а монегасская полиция ведет просветительскую работу в школах.

Партнерство Департамента общественной безопасности с ассоциацией Be Safe помогает повысить осведомленность о рисках, связанных с вождением в нетрезвом виде. Установка алкотестеров в ночных клубах — еще одна инициатива, призванная изменить отношение к вождению и повысить ответственность участников дорожного движения.

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Какие наказания предусмотрены за нарушения правил дорожного движения?

Наказания за нарушения правил дорожного движения варьируются в зависимости от тяжести правонарушения. Они могут включать штрафы от 45 до 600 евро за опасное вождение и до тюремного заключения и лишения водительских прав.

Всё зависит от того, подпадает ли правонарушение под действие Дорожного кодекса или Уголовного кодекса. Вождение под воздействием алкоголя или наркотиков подпадает под действие Уголовного кодекса, и нарушителю грозит от 1 до 6 месяцев тюремного заключения и штраф до 9 000 евро.

Место двухколесного транспорта в Монако

Каковы альтернативы вождению после вечеринки?

Чтобы снизить уровень опасного поведения, власти настаивают на строгом соблюдении правил дорожного движения. «Употребление алкоголя и наркотиков представляет большую опасность, и последствия на дороге могут быть драматичными. Дисциплина и здравый смысл — ценные качества; мы все должны быть ответственными».

Княжество, осознавая, что алкоголь является основным фактором ДТП, разрабатывает и поддерживает новые решения.

Самая известная из ассоциаций — Be Safe

Ассоциация, основанная Камиллой Готлиб и её друзьями в 2017 году, занимается повышением осведомленности среди молодежи и заведений, принимающих публику. Ассоциация предлагает бесплатные поездки домой для завсегдатаев вечеринок в Монако и соседних городах на автобусе, который курсирует между Портом Эркюль и Ларвотто с 1 часа ночи до 5:30 утра.

Ночные автобусы и автобус по требованию

Летом два ночных автобусных маршрута отправляются в последний раз в 2:40 по пятницам и субботам и ходят каждые 40 минут. Маршрут N1 отправляется с остановки Альберт II и следует до площади Мулен через Водный стадион, Ларвотто и Монте-Карло. Маршрут N2 идет от Монако-Вилль до Экзотического сада с остановками «Прансес Стефани», «Монте-Карло туризм» и «Пон Сен-Девот».

Для поддержки ночных рейсов автобус ClicBus также доступен ночью (до 2:30 утра по пятницам и субботам) на всех остановках в Княжестве. Его можно заказать через приложение или по телефону, стоимость проезда аналогична обычному автобусу, и он быстро доставит вас из пункта А в пункт Б.

Такси: дороже, но быстрее

Поездка на такси в Монако стоит 18 евро, вне зависимости от времени суток. Для вызова такси достаточно позвонить по номеру +377 93 15 01 01.

Выбрать «трезвого водителя»

Ещё один способ — договориться с человеком, который не будет пить в течение вечера и обеспечит безопасную доставку друзей домой. Эта проверенная техника может быть менее весёлой для водителя, но важно помнить, что отлично проводить время можно и без алкоголя.