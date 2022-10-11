Этим транспортным средством пользуются многие монегаски, резиденты и работники Княжества, но оно вызывает разноречивые реакции. Чтобы определить место двухколесного транспорта, мы сравнили мнения наших читателей с позицией Правительства и правоохранительных органов, а также с мнениями монакской автошколы и компании доставки.

22% иностранцев пользуются двухколесным транспортом, чтобы добраться до места работы в Монако. Они заботятся об окружающей среде и более практичны, но поднимают много вопросов, в частности, связанных с иммиссией шума, безопасностью и парковкой. В свою очередь, Монако голосует «за» двухколесный транспорт, лишь бы он был электрическим! Княжество способствует переходу на электрический транспорт, в частности, с помощью скидок при его покупке. На двухколесный, трехколесный и четырехколесный транспорт этого типа «скидки на сегодняшний день составляют 30% от цены с НДС, с ограничением до 3 000 €, и это существенное стимулирование», утверждает Правительство, уточняя, что в настоящее время идут дебаты о повышении этого процента.

На двухколесный, трехколесный и четырехколесный электрический транспорт скидки на сегодняшний день составляют 30% от цены с НДС, с ограничением до 3 000 € Правительство Монако

Стимулирование перехода на электрический транспорт выражает стремление Монако способствовать приобретению транспортных средств, снижающих выделение СО 2 . Как напоминают власти, «электрический транспорт дополняет ходьбу, велосипед и общественный транспорт, а также отвечает потребностям тех, у кого нет возможности пользоваться другими средствами передвижения.»

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Задача – охватить как можно больше жителей, в частности, предприятия по примеру компании EatIn Monaco. Это приложение, выпущенное два года назад, использует исключительно электрические мотороллеры. «У нас есть мотороллеры с объемом двигателя 50 см3 и 125 см3, а Княжество посоветовало нам перейти на электрические мотороллеры», подтверждает основатель компании Лео де Бруин.

Проблема иммиссий шума

Развитие электрического транспорта позволит сократить иммиссии шума – особенно ночью – на который жалуются пользователи соцсетей в Княжестве. «Для начала, те, кто сигналят вечером без какой-либо на то причины и немыслимо ревут переделанными глушителями, вообще не должны водить», возмущается Жан, а другие считают, что надо сократить максимальную скорость с 50 км/ч до 30 км/ч. Но правоохранительные органы утверждают, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня.

Географические сектора, наиболее подвергнутые иммиссии шума – в первую очередь пути маршрута Гран-при, а именно: Ларвотто/Портье, Монте-Карло/Казино и Кондамин/Порт, а также пути прямого пересечения, такие как бульвар Ларвотто/Дорсаль.

Следует признать, что для пропускной способности дорожного движения лучше десять мотороллеров и мотоциклов, чем десять автомобилей. Эмманюель, читательница Monaco Tribune

«Было бы хорошо регулировать их шум. Двухколесный транспорт иногда издает больше шума, чем автомобили», сожалеет Корин, одна из наших читательниц, но Эмманюель настаивает: «Да, шум некоторых двухколесных транспортных средств доставляет неудобства, но следует признать, что для пропускной способности дорожного движения лучше десять мотороллеров и мотоциклов, чем десять автомобилей. » И действительно, Правительство уверяет, что «пробки возникают из-за легковых автомобилей, а не из-за двухколесного транспорта.»

Опасное поведение

Пусть двухколесный транспорт и не виновен в пробках, но следует признать, что он виновен в большинстве аварий. В трех случаях из четырех, точнее говоря. И действительно несмотря на то, что с 2007 года количество аварий с двухколесным транспортом существенно сократилось – со 174 до 83 случаев в прошлом году – он остается самым опасным средством передвижения, особенно легкие мотоциклы. Тома Спиллбу уже 17 лет работает мотоинструктором в автошколе Жорж. Он считает, что проблема, в целом, в поведении водителей.

Двухколесный транспорт остается самым опасным средством передвижения, особенно легкие мотоциклы.

«Можно утверждать, что большинство двухколесных транспортных средств ездят довольно быстро и не соблюдают правила дорожного движения, например, места обязательной остановки и приоритет справа. Так и случаются аварии. Посмотрите на трассу Монако-Ментон. Это безумие! Мотороллеры и мотоциклы обгоняют друг друга на виражах. Естественно, возникают проблемы. Некоторые считают себя выше закона.» Но будет не лишним напоминать учащимся: «Водить двухколесный транспорт намного опаснее, чем водить легковой автомобиль. Во-первых, потому, что нет защищающего кузова, во-вторых, потому, что его трудно заметить», добавляет Тома Спиллбу.

Тому много свидетельств. Ариан считает, что «это уже надоело». Двухколесные транспортные средства «обгоняют справа и на круговых перекрестках». «Объясните водителям двухколесного транспорта, что автомобили останавливаются перед пешеходными переходами, чтобы пропустить пешеходов. Поэтому очень опасно их обгонять или мчаться вперед», добавляет Франсин.

Тем не менее, полиция «вездесуща» и днем, и ночью, уверяет Фабьен Вашетта. Начальник полиции уточняет, что «проверки на дорогах ведутся каждую ночь, чтобы убедить водителей не нарушать правила.» Но по мнению инструктора автошколы надо быть «чуть построже с наказаниями.»

Двухколесный транспорт не соблюдает правила дорожного движения, обгоняет справа и на круговых перекрестках Тома Спиллбу, мотоинструктор

Электрический транспорт сокращает иммиссию шума, но он более опасен. «В Монако много маленьких пешеходных улочек. Во время таких мероприятий, как Yacht Show, пешеходы идут посередине улицы и не слышат приближающийся электрический транспорт. Это опасно и для водителей, и для пешеходов», признает Лео де Бруин, уверяя, что уделяет особое внимание вождению персонала доставки. «Мы даем им очень строгие указания. Первые дни они на испытательном сроке с одним из наших опытных водителей, чтобы получить оценку качества вождения».

Больше мест для стоянки

Можно подумать, что двухколесного транспорта становится все больше и больше на дорогах Княжества. Но это не так. «Статистика регистрации номеров в последние годы показывает, что ситуация стабильна», сообщает Княжеское Правительство. Тем не менее, отмечается «резкое снижение регистрации двухколесного транспорта с объемом двигателя от 80 до 125 см3 и стремительный рост регистраций электрического двухколесного транспорта».

«Перемещаться на двухколесном транспорте выгодно. Это намного быстрее», пишет один из наших читателей. Многие читатели сожалеют о нехватке стояночных мест: «Я считаю, что в Монако невозможно найти стояночное место. Я работаю в Ларвотто. Там никогда нет мест, часто даже в паркингах. Очень сложно!» Жан-Луи тоже возмущается: «Такое впечатление, что Княжество предпочитает их уничтожить, постепенно сокращая возможные места стоянки! Если так будет продолжаться, я пересяду на автомобиль и буду загрязнять Монако и создавать пробки».

Правительство на это отвечает, что на проезжей части и в публичных паркингах – около 8 900 стояночных мест, так что Княжество «хорошо оснащено.» Тем не менее, оно признает, что стояночных мест не достаточно, и планирует создать дополнительные места для двухколесного транспорта, «в частности, в квартале Кондамин.»

Сколько стоит стоянка мотороллеров и мотоциклов в Монако?

Стоянки на улицах – бесплатные для любого двухколесного транспорта. Но стоянка в публичных паркингах – платная.

Цены на абонементы:

© Отдел оборудования, окружающей среды и благоустройства

Скидки на абонементы:

© Отдел оборудования, окружающей среды и благоустройства

Что касается почасовой оплаты, двухколесный транспорт пользуется суточным тарифом, применимым через два часа стоянки:

© Отдел оборудования, окружающей среды и благоустройства

Котирующиеся в Монако двухколесные транспортные средства

В исследовании от 2011/2012 года приведен профиль идеального мотороллера для крутой территории Княжества. Результат – мощность 4 кВт и запас хода 50 км оказались достаточными. Заключения этого исследования подтверждаются статистикой по субсидируемым двухколесным транспортным средствам:

© Отдел оборудования, окружающей среды и благоустройства

Согласно схеме Отдела оборудования, окружающей среды и благоустройства, первое место среди субсидируемого двухколесного транспорта в 2021 году занимал итальянский конструктор Piaggio. Мотороллеры Vespa PIAGGIO, близкие критериям Frost & Sullivan, мощностью 3,5 кВт (50 см3) и 4 кВт (70 см3) представляют 21% субсидируемых двухколесных транспортных средств. Велосипеды STROMER занимают второе место (20%). Несмотря на то, что это велосипеды, они относятся к категории мопедов, так как их мощность выше 500 Ватт.

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