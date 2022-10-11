Этим транспортным средством пользуются многие монегаски, резиденты и работники Княжества, но оно вызывает разноречивые реакции. Чтобы определить место двухколесного транспорта, мы сравнили мнения наших читателей с позицией Правительства и правоохранительных органов, а также с мнениями монакской автошколы и компании доставки.
22% иностранцев пользуются двухколесным транспортом, чтобы добраться до места работы в Монако. Они заботятся об окружающей среде и более практичны, но поднимают много вопросов, в частности, связанных с иммиссией шума, безопасностью и парковкой. В свою очередь, Монако голосует «за» двухколесный транспорт, лишь бы он был электрическим! Княжество способствует переходу на электрический транспорт, в частности, с помощью скидок при его покупке. На двухколесный, трехколесный и четырехколесный транспорт этого типа «скидки на сегодняшний день составляют 30% от цены с НДС, с ограничением до 3 000 €, и это существенное стимулирование», утверждает Правительство, уточняя, что в настоящее время идут дебаты о повышении этого процента.
На двухколесный, трехколесный и четырехколесный электрический транспорт скидки на сегодняшний день составляют 30% от цены с НДС, с ограничением до 3 000 €Правительство Монако
Стимулирование перехода на электрический транспорт выражает стремление Монако способствовать приобретению транспортных средств, снижающих выделение СО2. Как напоминают власти, «электрический транспорт дополняет ходьбу, велосипед и общественный транспорт, а также отвечает потребностям тех, у кого нет возможности пользоваться другими средствами передвижения.»
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Задача – охватить как можно больше жителей, в частности, предприятия по примеру компании EatIn Monaco. Это приложение, выпущенное два года назад, использует исключительно электрические мотороллеры. «У нас есть мотороллеры с объемом двигателя 50 см3 и 125 см3, а Княжество посоветовало нам перейти на электрические мотороллеры», подтверждает основатель компании Лео де Бруин.
Проблема иммиссий шума
Развитие электрического транспорта позволит сократить иммиссии шума – особенно ночью – на который жалуются пользователи соцсетей в Княжестве. «Для начала, те, кто сигналят вечером без какой-либо на то причины и немыслимо ревут переделанными глушителями, вообще не должны водить», возмущается Жан, а другие считают, что надо сократить максимальную скорость с 50 км/ч до 30 км/ч. Но правоохранительные органы утверждают, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня.
Географические сектора, наиболее подвергнутые иммиссии шума – в первую очередь пути маршрута Гран-при, а именно: Ларвотто/Портье, Монте-Карло/Казино и Кондамин/Порт, а также пути прямого пересечения, такие как бульвар Ларвотто/Дорсаль.
Следует признать, что для пропускной способности дорожного движения лучше десять мотороллеров и мотоциклов, чем десять автомобилей.Эмманюель, читательница Monaco Tribune
«Было бы хорошо регулировать их шум. Двухколесный транспорт иногда издает больше шума, чем автомобили», сожалеет Корин, одна из наших читательниц, но Эмманюель настаивает: «Да, шум некоторых двухколесных транспортных средств доставляет неудобства, но следует признать, что для пропускной способности дорожного движения лучше десять мотороллеров и мотоциклов, чем десять автомобилей. » И действительно, Правительство уверяет, что «пробки возникают из-за легковых автомобилей, а не из-за двухколесного транспорта.»
Опасное поведение
Пусть двухколесный транспорт и не виновен в пробках, но следует признать, что он виновен в большинстве аварий. В трех случаях из четырех, точнее говоря. И действительно несмотря на то, что с 2007 года количество аварий с двухколесным транспортом существенно сократилось – со 174 до 83 случаев в прошлом году – он остается самым опасным средством передвижения, особенно легкие мотоциклы. Тома Спиллбу уже 17 лет работает мотоинструктором в автошколе Жорж. Он считает, что проблема, в целом, в поведении водителей.
Двухколесный транспорт остается самым опасным средством передвижения, особенно легкие мотоциклы.
«Можно утверждать, что большинство двухколесных транспортных средств ездят довольно быстро и не соблюдают правила дорожного движения, например, места обязательной остановки и приоритет справа. Так и случаются аварии. Посмотрите на трассу Монако-Ментон. Это безумие! Мотороллеры и мотоциклы обгоняют друг друга на виражах. Естественно, возникают проблемы. Некоторые считают себя выше закона.» Но будет не лишним напоминать учащимся: «Водить двухколесный транспорт намного опаснее, чем водить легковой автомобиль. Во-первых, потому, что нет защищающего кузова, во-вторых, потому, что его трудно заметить», добавляет Тома Спиллбу.
Тому много свидетельств. Ариан считает, что «это уже надоело». Двухколесные транспортные средства «обгоняют справа и на круговых перекрестках». «Объясните водителям двухколесного транспорта, что автомобили останавливаются перед пешеходными переходами, чтобы пропустить пешеходов. Поэтому очень опасно их обгонять или мчаться вперед», добавляет Франсин.
Тем не менее, полиция «вездесуща» и днем, и ночью, уверяет Фабьен Вашетта. Начальник полиции уточняет, что «проверки на дорогах ведутся каждую ночь, чтобы убедить водителей не нарушать правила.» Но по мнению инструктора автошколы надо быть «чуть построже с наказаниями.»
Двухколесный транспорт не соблюдает правила дорожного движения, обгоняет справа и на круговых перекресткахТома Спиллбу, мотоинструктор
Электрический транспорт сокращает иммиссию шума, но он более опасен. «В Монако много маленьких пешеходных улочек. Во время таких мероприятий, как Yacht Show, пешеходы идут посередине улицы и не слышат приближающийся электрический транспорт. Это опасно и для водителей, и для пешеходов», признает Лео де Бруин, уверяя, что уделяет особое внимание вождению персонала доставки. «Мы даем им очень строгие указания. Первые дни они на испытательном сроке с одним из наших опытных водителей, чтобы получить оценку качества вождения».
Больше мест для стоянки
Можно подумать, что двухколесного транспорта становится все больше и больше на дорогах Княжества. Но это не так. «Статистика регистрации номеров в последние годы показывает, что ситуация стабильна», сообщает Княжеское Правительство. Тем не менее, отмечается «резкое снижение регистрации двухколесного транспорта с объемом двигателя от 80 до 125 см3 и стремительный рост регистраций электрического двухколесного транспорта».
«Перемещаться на двухколесном транспорте выгодно. Это намного быстрее», пишет один из наших читателей. Многие читатели сожалеют о нехватке стояночных мест: «Я считаю, что в Монако невозможно найти стояночное место. Я работаю в Ларвотто. Там никогда нет мест, часто даже в паркингах. Очень сложно!» Жан-Луи тоже возмущается: «Такое впечатление, что Княжество предпочитает их уничтожить, постепенно сокращая возможные места стоянки! Если так будет продолжаться, я пересяду на автомобиль и буду загрязнять Монако и создавать пробки».
Правительство на это отвечает, что на проезжей части и в публичных паркингах – около 8 900 стояночных мест, так что Княжество «хорошо оснащено.» Тем не менее, оно признает, что стояночных мест не достаточно, и планирует создать дополнительные места для двухколесного транспорта, «в частности, в квартале Кондамин.»
Сколько стоит стоянка мотороллеров и мотоциклов в Монако?
Стоянки на улицах – бесплатные для любого двухколесного транспорта. Но стоянка в публичных паркингах – платная.
Цены на абонементы:
Скидки на абонементы:
Что касается почасовой оплаты, двухколесный транспорт пользуется суточным тарифом, применимым через два часа стоянки:
Котирующиеся в Монако двухколесные транспортные средства
В исследовании от 2011/2012 года приведен профиль идеального мотороллера для крутой территории Княжества. Результат – мощность 4 кВт и запас хода 50 км оказались достаточными. Заключения этого исследования подтверждаются статистикой по субсидируемым двухколесным транспортным средствам:
Согласно схеме Отдела оборудования, окружающей среды и благоустройства, первое место среди субсидируемого двухколесного транспорта в 2021 году занимал итальянский конструктор Piaggio. Мотороллеры Vespa PIAGGIO, близкие критериям Frost & Sullivan, мощностью 3,5 кВт (50 см3) и 4 кВт (70 см3) представляют 21% субсидируемых двухколесных транспортных средств. Велосипеды STROMER занимают второе место (20%). Несмотря на то, что это велосипеды, они относятся к категории мопедов, так как их мощность выше 500 Ватт.
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