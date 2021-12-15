В возрасте 23-х лет Лео де Бруин (Léo de Bruyn) создал приложение EatIn Monaco — семейный проект, который недавно получил награду в конкурсе стартапов. Новоиспеченный монакский бизнесмен пополнил нашу серию материалов, посвященных местным предпринимателям Княжества.

3 декабря, когда его имя было объявлено в качестве победителя Премии Княжеского Правительства от Молодежной экономической палаты Монако (Jeune Chambre Économique de Monaco), Лео де Бруин, создатель и директор стартапа EatIn Monaco, с трудом мог в это поверить. «Я потерял дар речи и просто не знал, куда мне деться, – вспоминает он. – Сразу после этого я дал интервью Monaco Info; я не знал, что сказать, и мне даже пришлось заново просмотреть интервью, чтобы вспомнить, что я тогда говорил – настолько я был тронут».

Но в то же время 23-летний гражданин Бельгии, проживающий в Монако, очень гордится своей победой. «Это огромная честь для меня и для всей команды EatIn Monaco, особенно учитывая постоянные изменения в условиях коронавируса. Впрочем, это замечательный опыт, и получение этой награды стало кульминационным моментом уходящего года».

В действительности, ничто не предвещало молодому человеку так быстро открыть свой собственный бизнес. «Это мой первый опыт в профессиональной сфере, – делится Лео де Бруин. – Я не имею высшего образования, и, по правде говоря, у меня даже нет диплома об окончании школы!»

Не имея необходимого опыта, им просто нужна была хорошая идея. « В Монако чего-то не хватало: здесь предлагают различные услуги – доставка еды или продуктов на дом – но они часто обходятся дорого. А для меня, которому было двадцать лет на момент разработки проекта EatIn Monaco, тратить пятьдесят-шестьдесят евро за заказ было довольно дорого».

Семейное дело

Таким образом, три года назад родилась идея EatIn Monaco – приложения для доставки еды из ресторанов, а также других заведений, таких как супермаркеты, аптеки или цветочные магазины.

Мать Лео – Ингрид (Ingrid) – сразу же поддержала идею и стала соучредителем и одним из управляющих стартапом. «Мы хорошо понимаем друг друга, поэтому она сразу поверила в мой проект. Тогда мы обратились к Лорану Гиро (Laurent Guiraud) – нашему нынешнему директору – который увидел потенциал в нашем приложении и предоставляемых услугах. Он очень быстро откликнулся на наше предложение».

Однако убедить банки оказалось сложнее. «Первоначальные инвестиции исходили от моей матери; однако было нелегко найти другую финансовую поддержку, так как большинству банков наша идея пришлась по душе, но они так и не пошли нам навстречу, пока мы не обратились в тот самый банк, который наконец в нас поверил».

Лео де Бруин (слева) и Лоран Гиро (справа) – Все права защищены

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Хороший дебют несмотря на локдаун

Княжество также внесло свой вклад в развитие приложения за счет оснащения водителей доставки полностью электрическими автомобилями. «Помощь от Правительства очень помогла нам в приобретении новых транспортных средств», — рассказывает Лео де Бруин.

В последнюю очередь нам нужно было заинтересовать владельцев ресторанов, а также потенциальных пользователей. «Мы запустили приложение 4 ноября 2020 года, во время второго локдауна. Так что привлечь клиентов, а также владельцев ресторанов было очень легко, тем более что наши услуги бесплатны, по сравнению с другими приложениями».

На сегодняшний у приложения насчитывается более 40 ресторанов-партнеров на территории Княжества, а также более 6 000 пользователей, которых обслуживают около пятнадцати сотрудников службы доставки. Это очень хороший начальный результат, но команда EatIn Monaco не намерена останавливаться на достигнутом. «Мы каждый день работаем над внедрением новых меню и поиском новых партнеров», — уверяет Лео де Бруин.

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Инновационный подход монакского предпринимателя

Полученные в рамках Премии Правительства Монако 40 000 евро будут направлены на приобретение нового оборудования. Также будет проведен конкурс на тему переработки отходов, чтобы поощрить владельцев ресторанов и партнеров компании к сокращению отходов.

Будучи влюбленным в Монако и решительно настроенным на развитие своего приложения, Лео де Бруин пока не планирует заниматься новыми проектами. «Я хочу сосредоточиться на EatIn Monaco, это мое детище», — делится он.

Несмотря на то, что говорить о международном развитии компании еще рано, молодой предприниматель не исключает такой возможности: «Наше приложение не похоже на другие. Во-первых, потому что мы используем полностью электрические автомобили, а также потому, что наши курьеры состоят в штате сотрудников компании, а не являются самозанятыми. Поэтому мы стремимся к развитию нашей концепции, направленной на сохранение экологии и на продвижение вида услуг и профессий, которые с ней связаны».