31-летний Алекс Чезано (Alex Cesano), герой нашего очередного сюжета, уже несколько лет руководит семейным предприятием по производству макаронных изделий Maison des Pâtes de Monaco, основанного в 1977 году. Monaco Tribune представляет портрет монакского мастера пасты и любящего свое дело повара. Этот сюжет открывает нашу новую серию, посвященную предпринимателям Княжества.

Покупаете ли вы пасту на рынках Монте-Карло или Кондамин, либо же в супермаркете Casino в порту Эркюль, впечатление всегда одно и то же — Maison des Pâtes de Monaco — это итальянское кулинарное путешествие с множеством вкусов. Оказавшись перед их прилавками, вам будет очень сложно сделать выбор.

Здесь есть и паста с трюфелем и равиоли со шпинатом, и, конечно же, тальятелле карбонара — ваши вкусовые рецепторы точно получат удовольствие. Wow-эффект гарантирован, придете ли вы в первый или в тысячный раз. Более того, если вы пройдете через рынок Монте-Карло, на авеню Сен-Шарль, вы обязательно встретите высокого молодого человека со светлыми волосами и круглыми очками. Это — Алекс Чезано.

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Настоящая семейная история

Монегаски хорошо знают семью Чезано, особенно родителей Алекса, которые возглавили Maison des Pâtes de Monaco в 1984 году. Но не многие знают, что уже несколько лет предприятием руководит он сам, их старший сын.

Мы понимаем насколько нам повезло жить здесь, только когда путешествуем. Я вернулся с полной уверенностью в этом! Алекс Чезано

После получения степени BTS в области гостиничного менеджмента и нескольких лет путешествий по всему миру, от Сан-Диего до Денвера, через Сидней и Лондон, Алекс Чезано вернулся в Монако в 2015 году с желанием работать рядом со своими родителями.

© Monaco Tribune/Romain Boisaubert

«Сначала я хотел готовить, но мне больше нравилось быть в зале, чтобы общаться с клиентами», — признается человек, который родился и вырос в Монако. «В молодости я уже работал с родителями на рынке Кондамин. Поэтому я сказал себе: «Почему бы и нет». У меня было желание вернуться в Монако. Мы понимаем насколько нам повезло жить здесь, только когда путешествуем. Я вернулся с полной уверенностью в этом!»

Только свежие продукты

Он привык есть макароны по крайней мере раз в день с самого раннего возраста. «Дома мы их очень любим, не можем без них обойтись!» Таким образом, он перенимает опыт у своих родителей, которые оба родом из Кунео (Италия). К их огромному удовольствию, они продолжали развивать бренд La Maison des Pâtes, который, помимо первоначального производства и прилавка на рынке Кондамин, открылся также на рынке Монте-Карло в 2011 году и в супермаркете Casino в порту Эркюль в 2019 году.

Наша самая продаваемая паста? Я бы сказал, что это классические тальятелле и ригатони. Но и более замысловатые, такие как колокольчики с грибами или равиоли со спаржей. Алекс Чезано

«Таким образом, мы работаем вместе, но каждый в своем уголочке», — улыбается этот болельщик ФК «Монако». «Мой отец заботится о производстве, а моя мама регулярно контролирует наш стенд на Кондамин». Настоящая семейная традиция, которая должна продолжаться долгие годы. «Мои два брата возможно скоро присоединиться ко мне. Первому из них 20 лет, у него есть время, а второму интересно. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время».

© Monaco Tribune/Romain Boisaubert

Успех Maison des Pâtes, который поставляет продукцию во многие заведения Монако, такие как, например, отель Le Méridien и Fairmont, во многом объясняется качеством используемых продуктов. «Мука, яйца, колбасные изделия и сыр поставляются из Италии, а мясо — напрямую от поставщиков, базирующихся в Монако. Наши макароны готовятся каждое утро на нашей фабрике, расположенной под рынком Кондамин. Они всегда свежие и без консервантов».

Среди клиентов — Артур Леклер

Ноу-хау, которое не оставляет равнодушными некоторых монакских знаменитостей, таких как Артур Леклер. «Он часто заходит к нам за пастой», — признается самый высокий из трех сыновей Чезано. «Когда Тьемуэ Бакайоко играл за «Монако», он также регулярно заходил».

В общей сложности ежедневно продается не менее 150 кг свежих макаронных изделий. 3Это примерно 750 порций», — говорит молодой управляющий. «Наша самая продаваемая паста? Я бы сказал, что это классические тальятелле и ригатони. Но и более замысловатые, такие как колокольчики с грибами или равиоли со спаржей».

Влюбившись в Лазурный берег и Княжество, семейство Сезано и Алекс не собираются останавливаться на достигнутом. Семья собирается открывать новые торговые точки в ближайшие несколько лет. «Мы много работаем, но когда любишь свое дело, время летит». Таков рецепт успеха.

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