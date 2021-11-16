Оружейная площадь (Place d´Armes) — это жемчужина, расположенная в самом сердце Княжества и выдержавшая испытание временем. Гордость жителей Монако, эта площадь стала колыбелью сообщества, где смешались ароматы итальянской пасты, французских блинчиков сокка и монегасского барбажуана. В прошлом месяце мы рассказали о площади Жозефины Бейкер. В ноябре мы продолжаем серию статей, посвященных городским пространствам Монако, расположенным в районе Кондамин.
Если и есть одна точка, символизирующая жизнь Монако, то это Оружейная площадь. Это место, которое просто нельзя обойти стороной. Оно ценится постоянными жителями Монако и очаровывает гостей Княжества. Его провансальский характер и доступные цены — полная противоположность Монте-Карло.
«Это единственное место в Монако, где мы все еще говорим по-французски и даже немного на монегасском», — отмечает пользователь Facebook, комментируя нашу небольшую прогулку в районе Кондамин. Постоянные читатели нашего сайта согласны с таким мнением: «Я люблю это место, оно аутентичное», — признается покупатель в рыночном зале в обеденный перерыв. Его товарищ добавляет: «Здесь хорошая и красивая еда».
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Сейчас Оружейная площадь известна рынком, построенным в 1880 году. Утром — фрукты и овощи, вечером — барбажуаны и небольшие вечеринки. Площадь занимает центральное место в образе жизни Монако: рынок Кондамин, рестораны в холле, большие террасы заведений под аркадами, детская площадка и рождественская елка.
22 ноября рождественскую иллюминацию начнут зажигать именно с рыночной площади Кондамин, которая станет отправной точкой, с которой стартует празднование Рождества.
Автостоянка на Площади
Изначально Оружейная площадь была «местом сбора небольшого войска и центральной точкой, где проводились важные церемонии военных». Эти особенности отражаются здесь до сих пор: например, в расположенном тут полицейском участке.
С 20 века район Кондамин постепенно урбанизировался и позже стал одним из трех муниципалитетов Княжества в Конституции Монако от 1911 года. До этого здесь была зеленая зона, площадь была усеяна садами и служила связующим звеном между Роше, ла-Тюрби и Ниццей.
В последующие годы площадь сохранила функцию переходного пространства: здесь находились трамвайная и автобусная остановки. Кроме того, вдоль фасада со стороны аркад располагалась автостоянка.
Место объединения людей
Кондамин, или «condominium» на латыни обозначает «общую территорию». На протяжении десятилетий это место сохраняет дух сообщества. Раньше люди приходили в киоск за табаком или приезжали на трамвае. Сегодня жители Монако приходят сюда на обед или за чашечкой горячего кофе.
Несмотря на преобразования, которые претерпела с течением времени Оружейная площадь, сама суть осталась неизменной: это место встречи людей.