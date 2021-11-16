Оружейная площадь (Place d´Armes) — это жемчужина, расположенная в самом сердце Княжества и выдержавшая испытание временем. Гордость жителей Монако, эта площадь стала колыбелью сообщества, где смешались ароматы итальянской пасты, французских блинчиков сокка и монегасского барбажуана. В прошлом месяце мы рассказали о площади Жозефины Бейкер. В ноябре мы продолжаем серию статей, посвященных городским пространствам Монако, расположенным в районе Кондамин.

Если и есть одна точка, символизирующая жизнь Монако, то это Оружейная площадь. Это место, которое просто нельзя обойти стороной. Оно ценится постоянными жителями Монако и очаровывает гостей Княжества. Его провансальский характер и доступные цены — полная противоположность Монте-Карло.

«Это единственное место в Монако, где мы все еще говорим по-французски и даже немного на монегасском», — отмечает пользователь Facebook, комментируя нашу небольшую прогулку в районе Кондамин. Постоянные читатели нашего сайта согласны с таким мнением: «Я люблю это место, оно аутентичное», — признается покупатель в рыночном зале в обеденный перерыв. Его товарищ добавляет: «Здесь хорошая и красивая еда».

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Сейчас Оружейная площадь известна рынком, построенным в 1880 году. Утром — фрукты и овощи, вечером — барбажуаны и небольшие вечеринки. Площадь занимает центральное место в образе жизни Монако: рынок Кондамин, рестораны в холле, большие террасы заведений под аркадами, детская площадка и рождественская елка.

22 ноября рождественскую иллюминацию начнут зажигать именно с рыночной площади Кондамин, которая станет отправной точкой, с которой стартует празднование Рождества.

Новогодняя елка на Оружейной площади © Simon Zwierniak

Автостоянка на Площади

Изначально Оружейная площадь была «местом сбора небольшого войска и центральной точкой, где проводились важные церемонии военных». Эти особенности отражаются здесь до сих пор: например, в расположенном тут полицейском участке.

Карабинеры Князя Монако на Оружейной площади © Коллекция: Жан-Поль Баскуль / Jean-Paul Bascoul

С 20 века район Кондамин постепенно урбанизировался и позже стал одним из трех муниципалитетов Княжества в Конституции Монако от 1911 года. До этого здесь была зеленая зона, площадь была усеяна садами и служила связующим звеном между Роше, ла-Тюрби и Ниццей.

В последующие годы площадь сохранила функцию переходного пространства: здесь находились трамвайная и автобусная остановки. Кроме того, вдоль фасада со стороны аркад располагалась автостоянка.

Оружейная площадь в 1920-е годы © Коллекция: Жан-Поль Баскуль / Jean-Paul Bascoul

Место объединения людей

Кондамин, или «condominium» на латыни обозначает «общую территорию». На протяжении десятилетий это место сохраняет дух сообщества. Раньше люди приходили в киоск за табаком или приезжали на трамвае. Сегодня жители Монако приходят сюда на обед или за чашечкой горячего кофе.

Несмотря на преобразования, которые претерпела с течением времени Оружейная площадь, сама суть осталась неизменной: это место встречи людей.