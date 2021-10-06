











Рождество возвращается в Монако. В планах — волшебные украшения, иллюминация и фото с Дедом Морозом в дополненной реальности.

112 световых инсталляций, 615 фонарных украшений, 19 сюжетов… Команда городского департамента анимации и компании Adage проделала колоссальную работу, чтобы порадовать жителей и гостей Монако впечатляющими рождественскими украшениями. Для реализации таких масштабных планов лучше начать заранее!

Первую рождественскую инсталляцию начали устанавливать на развязке Сен-Ромен в ночь на 22 сентября. Все районы Монако будут иметь свою собственную иллюминацию, в том числе парк Принцессы Антуанетты, который будет открыт для посетителей с 16:00 до 18:00.

Чтобы насладиться магией инсталляций, придется подождать до 22 ноября. Ровно в 18:00 иллюминация зажжется с рыночной площади Кондамин.

Дед Мороз готовится ко встрече

Как и в прошлом году, жители и гости Княжества смогут пообщаться с Дедом Морозом благодаря приложению дополненной реальности Playmagic. Его можно будет найти рынке Кондамин, на набережной Оноре II, а также в парке Принцессы Антуанетты.

В ожидании праздничной сказки мы предлагаем посмотреть наше видео о волшебстве Рождества в Монако.