











Было совсем не ясно получится ли у властей Княжества установить рождественский городок в этом году, чтобы порадовать семьи в течение праздничных дней… И все же им это удалось!

Рождественский городок все-таки приехал в Монако на радость детям и взрослым, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в мире.

Исходя из благоприятной динамики в Монако, местными властями было принято решение все-таки установить несколько аттракционов, а также залить рождественский каток.

Мы отправились на набережную Альбера I, чтобы погрузить вас в атмосферу Рождества в Монако…