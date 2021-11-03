











Каждый месяц Monaco Tribune знакомит вас с выдающимися личностями или событиями, в честь которых названы знаменитые места в Княжестве. В этом месяце мы расскажем вам о площади имени Жозефины Бейкер (Joséphine Baker), названной в честь женщины, чей прах в ближайшие дни перенесут в парижский Пантеон.

Будущая площадь будет расположена в самом конце недавно отремонтированного комплекса Ларвотто, со стороны отеля Meridien. Сейчас это место закрыто от прохожих большими панно, за которыми в скором времени появится фонтан и спортивная площадка.

Жозефина Бейкер © Все права защищены

Недавно правительство решило назвать это место площадью имени Жозефины Бейкер, в честь экстравагантной актрисы, чьей прах будет перенесен в парижский Пантеон в ноябре текущего года. Также мэрия приняла решение о наименовании новой набережной комплекса Ларвотто в набережную имени Луизы-Ипполит, а прилегающую площадь — в площадь имени Анны-Марии Кампора. Этим жестом мэр Жорж Марсан хочет «гарантировать, чтобы они продолжали жить в памяти людей».

Пока еще площадь закрыта для посещения. Садовник на набережной в шутку признался, что он очень надеется, что работы закончат к Рождеству! Один из рабочих говорит, что работы должны были закончиться к концу октября… «Мы надеемся закончить к концу ноября». Оглянувшись вокруг, можно увидеть основание фонтана Lartigue, установленного в 1969 году для Княгини Грейс, который в настоящее время демонтируется и реставрируется.

Фонтан Ги Лартига © Коллекция Жан-Поля Баскуля

Актриса, боровшаяся против нацизма

Франко-американская актриса Жозефина Бейкер (1906 — 1975) с ее мощным голосом и экстравагантными костюмами стала звездой мюзик-холла и быстро стала любимицей Парижа и всей Европы.

В начале Второй мировой войны она вступила в Красный Крест и превратила свой замок, расположенный в департаменте Дордонь, в оплот сопротивления. Будучи агентом французского контршпионажа, певица использовала свои музыкальные партитуры для передачи секретных сообщений и принимала участие в высадке союзников в Провансе в 1944 году.

Жозефина Бейкер продолжала бороться даже после войны. На этот раз она боролась за эмансипацию чернокожих — она маршировала вместе с Мартином Лютером Кингом в США во время движения за гражданские права — и за свободу женщин.

В то же время певица усыновила двенадцать сирот со всего мира. Большая семья, которую она называла «радужным племенем» и с которой она хотела доказать всему миру, что дети из всех слоев общества могут жить в мире.

Подруга Княгини Грейс

Обремененная долгами, икона «Ревущих двадцатых» была выселена из своего замка в Дордони после проблем с налоговыми органами. В мире шоу-бизнеса раздался призыв о помощи Жозефине, благодаря Брижит Бардо.

Грейс Келли, близкая подруга Жозефины Бейкер, ответила на этот призыв. Княгиня дарит ей виллу «Маривонна» в Рокбрюн-Кап-Мартен, где художница жила до конца своих дней со своей семьей.

Жозефина Бейкер и «радужное племя» на вилле «Маривонна» © Коллекция Жан-Поля Баскуля

Княгиня Грейс также оказала ей финансовую поддержку и предоставила возможность выступить на сцене в Монако в благотворительных целях. Певица воспользовалась этой возможностью и вернулась на сцену в надежде расплатиться с долгами.

Она умерла в 1975 году во время гастролей в Париже. После церемонии в столице Франции в присутствии Княгини Грейс, ее останки были доставлены обратно в Княжество для новой церемонии в церкви Святого Шарля. Экстравагантная и интригующая Жозефина Бейкер сегодня покоится на кладбище в Монако.