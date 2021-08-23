











Франко-американская актриса Жозефина Бейкер (Joséphine Baker) станет первой темнокожей женщиной, вошедшей в Пантеон в Париже.

Не так давно в Монако появилась площадь, названная в честь Жозефины Бейкер. Теперь актриса официально вошла в Пантеон в Париже. Жозефина Бейкер была близкой подругой Княгини Монако Грейс, ее тело захоронено на кладбище Монако и останется там согласно пожеланию детей актрисы. Княгиня Грейс поддерживала подругу до последних дней ее жизни, в частности, взяла под крыло, когда Жозефина Бейкер испытывала финансовые трудности.

По данным издания Le Parisien, президент Франции Эммануэль Макрон одобрил просьбу, которую в виде петиции поддержали 38 тысяч человек. Церемония состоится 30 ноября: мемориальная доска с именем Жозефины Бейкер будет заложена в Пантеоне.

Жозефина Бейкер станет шестой женщиной, включенной во французский Пантеон, после Симоны Вейль (Simone Veil, включена в Пантеон в 2018 году), а также первой темнокожей женщиной в Пантеоне.

Борьба с расизмом

Фрида Жозефина Макдональд родилась в 1906 году в США, умерла в 1975 году в Париже. Она была певицей, танцовщицей, актрисой и борцом Сопротивления.

Жозефина Бейкер укрывала бойцов сопротивления в своем поместье в Ле-Миланде, а также собирала и передавала информацию во время гастролей, используя музыкальные партитуры.

Жозефина Бейкер участвовала в завоевании Северной Африки и высадке Прованса в 1944 году.

После войны она стала заметной фигурой в борьбе с расизмом и в эмансипации темнокожих.