











Когда-то на нем говорили в старом городе, однако со временем он превратился в мертвый язык. Сегодня на улицах Княжества монегаскский язык встречается крайне редко, но есть ли перспектива у его возрождения?

Являясь неотъемлемой частью наследия монегасков, неустранимый монегаскский язык выживает, как может, на фоне экспансии французского, итальянского и английского языков. Недавний указ Княжеского правительства об обязательном изучении языка до четвертого класса возродило надежду защитников языка.

Поколение, принесенное в жертву

По мнению Клода Пассе (Claude Passet), генерального секретаря Академии диалектных языков, задача состоит в том, чтобы «перейти от школьного использования к повседневному». Необходимо создать мост между окончанием обязательного изучения в четвертом классе и остальным школьным образованием.

«Сегодня, очень немногие школьники выбирают монегаскский язык в качестве факультативного до окончания школы». Это немного, но вполне оправданно: экспансия английского языка имеет место как в Европе, так и в Монако. «В стране, где 139 национальностей, где есть все мыслимые и немыслимые языки, это кажется сложным».

Монегаскский язык был также запрещен на некоторое время. Клод Пассе (Claude Passet), родившийся в 1946 году, вспоминает: «Этот язык считался неполноценным». Целое поколение было отрезано от языка. Сегодня бабушки и дедушки говорят на монегаскском, но не родители.

В чем заключается особенность монегаскского языка?

Некоторые слова до сих пор используются в повседневной жизни, однако это делает его скорее жаргоном, чем самостоятельным языком. Некоторые примеры:

« Je cale à la plage » — я иду на пляж; « Oh tu as vu, il a sguié » — Ты видел, он подскользнулся; « Il est furbou » — он хитрец (в хорошем смысле слова); « C’est un furbacciou » — он хитрец (в негативном смысле слова).

«Монегаскский язык является очень образным, а также прямым, но не вульгарным языком», — объясняет Клод Пассе. «Монакский обладает способностью называть вещи своими именами». Например, чтобы описать скрягу, мы говорим, что у него «еж в кармане». Телефонный автоответчик мы называем попугаем: « papagalu ».

Помимо того, что язык образный, он еще и тональный, как итальянский. «Вы замечаете тон, а без интонации голоса, если вы не выучили язык, это абсолютно ничего не значит». Поэтому цель — говорить по-монегаскски в академии, последнем бастионе обучения взрослых.

Приведет ли возобновление обязательного изучения монегаскского к возобновлению интереса? «Мы надеемся на это», — подтверждает Клод Пассе. Тем временем Академия диалектных языков вновь открыла свои двери для студентов, изучающих «a lenga d’i nostri avi», язык наших предков.

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