Князь Альбер II поддерживает ценности олимпийского движения

Когда до начала Олимпийских игр 2024 года в Париже остаются считанные часы, Le Figaro удалось побеседовать с Князем Альбером II.

Будучи членом Международного олимпийского комитета (МОК) и бывшим спортсменом зимних Олимпийских игр (1988, 1992, 1994, 1998 и 2002 гг.) по бобслею, Принц Альбер II выражает сильную поддержку Олимпийским играм. Он поделился своими мыслями в интервью для Le Figaro.

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Игры как символ мира

Вспоминая пацифистские корни Олимпийских игр, которые зародились около 3 000 лет назад с целью «прекращения конфликтов между греческими городами», Князь Альбер II подчеркивает важность олимпизма для современного общества. По его мнению, Олимпийские игры «физически и символически объединяют людей со всего мира в стремлении к медалям, выкованным в металле диалога и мира». Спортивные соревнования, по его словам, «дают возможность людям соревноваться друг с другом на основе общепринятых правил, создавая условия для всеобщей гармонии».

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Монако — страна олимпийского движения

Монако всегда активно участвовало в Олимпийских играх. Князь Альбер II отмечает: «Одним из главных достоинств этого международного института является то, что для него не имеет значения размер его членов. Важны лишь их стремление служить олимпийским ценностям». Для Альбера и его семьи это не просто увлечение, а семейная традиция: «Мы с принцессой Шарлен гордимся тем, что принимали участие в Играх как спортсмены. И я горжусь тем, что мой дед Джон Б. Келли был великим чемпионом, завоевавшим три золотые медали в соревнованиях по гребле».

Князь Альбер II также высоко оценил экологические инициативы «Париж-2024», который активно работает с экспертами по климату в рамках Комитета по экологической трансформации Игр. Их цель — контролировать, сокращать и компенсировать выбросы углерода до и во время Игр. «Эти Игры установили новые стандарты экологичности для крупных спортивных мероприятий, поощряя энергосбережение, инновации и творчество», — пояснил Князь Альбер II.

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