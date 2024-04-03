Олимпийский игры-2024 в Париже: гала-ужин под руководством звёздного шеф-повара Алена Дюкасса

Мероприятие состоится накануне церемонии открытия, у подножия пирамиды Лувра.

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Шеф-повар на время покинет кухни монегасского ресторана Louis XV, признанного вторым по престижности в мире, и отправится в Париж. 25 июля он организует там ужин для около сотни глав государств и VIP-персон. По приглашению президента Международного олимпийского комитета (МОК) и Елисейского дворца гости смогут оценить эксклюзивное меню, разработанное шеф-поваром и его командой специально для этого «президентского ужина». Первое мероприятие такого рода было устроено в 2014 году в российском Сочи.

Гастрономическая дипломатия

Этот эксклюзивный ужин является проявлением характерной для Франции кулинарной дипломатии. Талант Алена Дюкасса уже был задействован для проведения государственных ужинов, в том числе между Франсуа Олландом и Си Цзиньпином, Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным, а также между Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом.