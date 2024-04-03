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Олимпийский игры-2024 в Париже: гала-ужин под руководством звёздного шеф-повара Алена Дюкасса

Автор: Sarah Incari
Опубликовано 3 апреля 2024
Hotel-de-Paris-Monte-Carlo-Louis-XV-Restaurant-Monaco-Chef-Alain-Ducasse
Ален Дюкасс — самый титулованный шеф-повар в мире, который занёс в свою копилку 20 звезд «Мишлен» благодаря своим разнообразным ресторанам — © Monte-Carlo SBM
Автор: Sarah Incari
- 3 апреля 2024

Мероприятие состоится накануне церемонии открытия, у подножия пирамиды Лувра.

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Шеф-повар на время покинет кухни монегасского ресторана Louis XV, признанного вторым по престижности в мире, и отправится в Париж. 25 июля он организует там ужин для около сотни глав государств и VIP-персон. По приглашению президента Международного олимпийского комитета (МОК) и Елисейского дворца гости смогут оценить эксклюзивное меню, разработанное шеф-поваром и его командой специально для этого «президентского ужина». Первое мероприятие такого рода было устроено в 2014 году в российском Сочи.

Гастрономическая дипломатия

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Этот эксклюзивный ужин является проявлением характерной для Франции кулинарной дипломатии. Талант Алена Дюкасса уже был задействован для проведения государственных ужинов, в том числе между Франсуа Олландом и Си Цзиньпином, Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным, а также между Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом.