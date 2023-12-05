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Ресторан Louis XV Алена Дюкасса занял второе место среди лучших ресторанов мира

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 5 декабря 2023
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Весь персонал Louis XV собрался перед своим монакским заведением. ©Monaco Info
Автор: Paul Charoy
- 5 декабря 2023

В ноябре La Liste 1000, которая оценивает рестораны всего мира, опубликовала свой рейтинг на 2024 год.

«Я стараюсь работать так, чтобы этот ресторан был одним из лучших в мире, потому что предоставленное мне окружение и продукты позволяют мне на это рассчитывать». Ален Дюкасс – самый звездный шеф в мире, его рестораны работают во многих странах. На подкасте Monaco Info он объяснил, в чем секрет превосходства монакского Louis XV, открывшегося еще 30 лет назад.

«Это истинный профессионал», описывает Ален Дюкасс нынешнего руководителя монакского заведения, Эммануеля Пилона, с которым он вместе работает уже «около пятнадцати лет». «Он хорошо знает провансальскую кухню и привносит в нее свой опыт, свою строгость и свой вкус. Он обогатит меню ресторана, направив свою креативность на естественную кухню», написал Ален Дюкасс на сайте Monte-Carlo SBM.

Он мне говорил: я всегда на вас рассчитываю

Именно в Монако шеф получил свою первую звезду. Ален Дюкасс рассказывает о своих отношениях с Князем Ренье III, пронизанных «взаимным доверием». «Я должен был ему докладывать о каждой заработанной или потерянной звезде ресторана. Когда у меня было три звезды в Нью-Йорке и три в Париже, а в Монако я потерял одну звезду, я пришел к нему и сказал: вот, что со мной случится. Он мне ответил: я всегда на вас рассчитываю

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«Вкус и почерк нашего монакского опыта – уникальны. Они обогатят нашу работу в Токио», приводит пример Ален Дюкасс, объясняя, что провансальская кухня оказывает влияние на многие его заведения.