Le Louis XV d’Alain Ducasse élu deuxième meilleur restaurant du monde

La Liste 1000, qui classe les établissements du monde entier, a rendu son verdict pendant le mois de novembre, pour l’année 2024.

« J’essaye de continuer de faire en sorte que ce restaurant reste l’un des meilleurs du monde, parce que l’écrin qui m’est donné, les produits qui me sont offerts me permettent cela ». Alain Ducasse, Chef le plus étoilé du monde et dont les restaurants se sont implantés dans de nombreux pays, était l’invité du Podcast de Monaco Info pendant lequel il est revenu sur ce qui fait l’excellence du Louis XV à Monaco, qui a ouvert ses portes il y a plus de 30 ans maintenant.

« C’est un grand professionnel », décrit Alain Ducasse à propos d’Emmanuel Pilon, qui dirige aujourd’hui les cuisines de l’établissement monégasque, évoquant « une quinzaine d’années » de travail commun. « Il connaît bien la cuisine méditerranéenne et y apporte son expérience, sa rigueur et sa sensibilité. Il va enrichir la proposition du restaurant en mettant sa créativité au service de la cuisine de la naturalité », avait écrit Alain Ducasse sur le site internet de la Monte-Carlo SBM.

Il me disait : j’ai toujours confiance en vous

C’est à Monaco que le Chef a obtenu sa première étoile et Alain Ducasse évoque également sa relation avec le Prince Rainier III, de laquelle découlait « une confiance mutuelle ». « À chaque fois, je devais lui annoncer si je gagnais et si j’en perdais une. Quand j’avais trois étoiles à New York, trois à Paris mais que j’allais en perdre une Monaco, j’allais le voir en lui disant : voilà ce qu’il va m’arriver. Il me disait : j’ai toujours confiance en vous ».

Venez déguster des oursins au Marché de la Condamine

« Le goût et la touche du savoir-faire de Monaco est unique et va venir enrichir ce qu’on va faire à Tokyo », donne en exemple Alain Ducasse, expliquant que la cuisine méditerranéenne impacte nombreux de ses établissements.