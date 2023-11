Venez déguster des oursins au Marché de la Condamine

Rendez-vous le lundi 4 décembre à 18h30.

Ce n’est pas la première soirée oursinade qu’organise la Mairie de Monaco au Marché de la Condamine. Et cette fois encore, ce sera l’écailler habituellement présent sur place chaque fin de semaine qui fournira les fameux oursins, fraîchement pêchés pour l’occasion.

La dégustation sera accessible sur réservation préalable impérative au plus tard le jeudi 30 novembre. La formule comprendra une assiette de six oursins accompagnés de pain et de beurre au tarif de 16€ (hors boissons). Et, à noter également, l’écailler proposera son offre habituelle de fruits de mer en complément des oursins.

