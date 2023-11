Découvrez les bibliothèques partagées « Làscia et Piya ! »

Des bibliothèques dédiées à la petite enfance et à la parentalité vont aussi bientôt voir le jour au sein des crèches de la Principauté.

Une bonne mesure pour la culture et pour l’environnement ! Le 24 novembre dernier, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), les bibliothèques partagées communales ont été inaugurées en présence de Marjorie Crovetto, Adjointe au Maire, en charge du Cadre de Vie, de l’Environnement et du Développement Durable et de Chloé Boscagli Leclercq, Adjointe au Maire, en charge de la Jeunesse.

Ces bibliothèques ont été inaugurées par Marjorie Crovetto et Chloé Boscagli Leclercq – © Mairie de Monaco

L’une de ces bibliothèques se trouve au Parc Princesse Antoinette et comporte des livres grand public, ainsi qu’une sélection de livres jeunesse, dont des bandes dessinées et des romans graphiques. L’autre est installée au Marché de la Condamine et propose des ouvrages à destination d’un public plus large, comme des romans, des essais ou de la poésie.

A noter que, prochainement, d’autres bibliothèques partagées dédiées à la petite enfance et à la parentalité verront le jour au sein des crèches de la Principauté.

Tous ces livres sont issus de la collecte organisée depuis le 21 novembre au Marché de la Condamine, à l’occasion de la SERD 2023. Le but est en effet de promouvoir l’économie circulaire. Ces bibliothèques nommées « Làscia e Piya ! », (laisse et prends !), vous permettent ainsi de déposer vos livres et d’emprunter des ouvrages laissés par d’autres lecteurs dans un endroit spécialement dédié, conçu par les équipes des Services Techniques Communaux.

Pour rappel, d’autres bibliothèques en libre-service existaient déjà à Monaco, sous l’impulsion de la Direction de l’Aménagement Urbain.