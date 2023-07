Top 5 des initiatives écologiques à Monaco

Opérations de réduction des déchets ou ateliers de sensibilisation… La protection de l’environnement est devenue une ligne de conduite en Principauté.

Préoccupé par les menaces qui pèsent sur la planète, le Prince Albert II souhaite agir concrètement pour l’environnement notamment à travers les actions de sa Fondation mais pas que. En effet, le Souverain a insufflé cette culture dans toutes les strates de la société monégasque. Ainsi, lors d’événements importants en Principauté, le volet environnemental est rarement mis de côté. Et pour insuffler un changement dans les habitudes des résidents, salariés et visiteurs, de nombreuses initiatives ont été prises ces dernières années, en voici quelques-unes.

1. MaConsigne

Dans l’objectif d’atteindre le « zéro plastique à usage unique d’ici 2030 », le Gouvernement Princier a mis en place, depuis juin 2022, un système de consigne dans les restaurants de vente à emporter de Monaco. Concrètement, en téléchargent l’application dédiée, les utilisateurs peuvent demander aux établissements partenaires un récipient consigné, en verre. Le professionnel qui en dispose de différentes tailles, scanne le téléphone du client et le contenant. Une fois le repas terminé, le client n’a qu’à remettre la boîte réutilisable dans l’une des bornes installées un peu partout sur le territoire de la Principauté. Le plat sera ensuite lavé et redistribué aux restaurateurs.

La Mairie de Monaco et le Gouvernement Princier collaborent sur ce projet qui vise à réduire les déchets plastiques – © Mairie de Monaco

2. Le Mùnegu Repair Café

Toujours pour lutter contre les déchets et le gaspillage, la Mairie a développé, en 2022, le concept du Mùnegu Repair Café, un rendez-vous de réparation gratuite qui connaît un réel succès ! À chaque édition, ce sont plus d’une centaine d’appareils et vêtements qui bénéficient d’une seconde vie. En plus, les prestations sont gratuites et vous pourrez économiser des dizaines voire centaines d’euros en évitant de racheter.

Les sessions sont organisées en collaboration avec le Repair Café de Nice – © Mairie de Monaco

3. Les APIdays pour les abeilles

Rendez-vous annuel depuis 2011, les APIdays sont organisés en partenariat avec l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) au Jardin de l’Unesco sur les terrasses de Fontvieille. Pour sensibiliser à la préservation des abeilles, la Direction de l’Aménagement Urbain organise des animations gratuites pour les enfants mais aussi pour les plus grands aux côtés d’apiculteurs passionnés qui tâchent d’expliquer le rôle fondamental de ces insectes. À noter que ce rapprochement avec l’UNAF a également permis d’installer plusieurs ruches sur le toit terrasse du Musée des Timbres et des Monnaies à Fontvieille, ce qui donne lieu à un délicieux miel au goût fruité.

Lors de ces APIdays, on apprend par exemple que 80% de notre alimentation est pollinisée par les abeilles – © Monaco Tribune

4. L’opération « Monaco Zéro Mégot » pendant l’été

L’opération « Monaco Zéro Mégot », a comme son nom l’indique, l’objectif de sensibiliser les fumeurs à l’abandon des mégots de cigarettes dans la ville et sur les plages. Lancé par la Mairie de Monaco, en collaboration avec la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC) et la Société Monégasque d’Assainissement (SMA), « Monaco Zéro Mégot » permet de distribuer des cendriers de poche tout au long de la saison estivales et à divers endroits de la Principauté. Vous pouvez aussi vous les procurer gratuitement dans plusieurs points d’accueil. Très utile quand on sait qu’un seul mégot met en moyenne 12 ans pour se dégrader complètement et peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Autre solution pour jeter intelligemment : les MégotBox, installées un peu partout sur le territoire.

Les cendriers de poche sont distribués gratuitement – © Mairie de Monaco

5. La Monacollecte pour recycler

En un seul et même lieu, les visiteurs peuvent déposer tous les objets ou vêtements dont ils souhaitent se défaire. C’est la Société Monégasque d’Assainissement (SMA) et la Direction de l’Aménagement Urbain, la Mairie de Monaco qui organisent cette opération solidaire autour de la collecte. À chaque édition de la Monacollecte, plusieurs associations caritatives comme la Croix-Rouge Monégasque ou Mission Enfance récupère ce qui peut être réutilisé. Le reste est valorisé via les filières de recyclage ou de traitement de la SMA.

