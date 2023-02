Monacollecte revient les 3 et 4 mars prochains sur le port Hercule

Lors de cet événement, vous pouvez déposer en un seul lieu tout ce dont vous souhaitez vous défaire !

C’est le moment de faire du tri… La Société Monégasque d’Assainissement (SMA) et la Direction de l’Aménagement Urbain, en partenariat avec la Mairie de Monaco, réitèrent l’opération Monacollecte en mars. Un évènement solidaire autour de la collecte, de la réutilisation des objets et du recyclage des déchets, parrainé par la Princesse Stéphanie.

Comme lors de la première édition l’année dernière, plusieurs associations caritatives, comme la Croix-Rouge Monégasque ou Mission Enfance, seront présentes pour récupérer ce qui peut être réutilisé. Le reste sera valorisé via les filières de recyclage ou de traitement de la SMA.

Il est donc possible d’apporter des vêtements, jouets, livres, matériel informatique, petit électroménager, et même des déchets plus spéciaux, voire dangereux, comme des piles, ampoules, néons, médicaments, pots de peinture, engrais ou solvants.

Vous pourrez par la même occasion profiter d’animations gratuites (escape game et pièce de théâtre), expositions et stands d’information autour de la collecte, du tri, du recyclage et de la transformation des déchets dans une ambiance conviviale. Une buvette sera par ailleurs à disposition pour les petites soifs !

Infos pratiques :