L’AS Monaco remet un beau chèque de cinq chiffres à l’Institut océanographique

Le Directeur général de l'AS Monaco, Thiago Scuro et le Directeur général adjoint de l’Institut océanographique, Cyril Gomez réunis © AS Monaco

Le généreux don a été réalisé dans le cadre du partenariat entre les deux entités et Kappa.

C’est le Directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, qui a remis, ce mardi 9 juillet, un chèque au Directeur général adjoint de l’Institut océanographique, Cyril Gomez.

Pour chaque maillot vendu, baptisé OCEANO et arborant les couleurs du littoral méditerranéen, cinq euros ont été reversés à l’Institut océanographique. Au total, il a été possible de récolter la somme de 20 245 euros dans le but de soutenir les actions de ce dernier.

« Nous avons été fiers de porter ce maillot rempli de symboles et d’avoir eu l’opportunité de réaliser ce projet inédit avec les équipes du Musée. Nous espérons qu’il aura permis de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l’Océan. Nous ne manquerons pas de continuer à suivre et à soutenir les efforts de l’Institut dans sa mission », a déclaré Thiago Scuro.

Un engagement mutuel

Depuis l’année dernière, l’AS Monaco et l’Institut océanographique sont tous les deux engagés pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l’Océan et de sa biodiversité. Cela s’est traduit par plusieurs actions mises en place.

Il y a eu le tournoi « I Fenuyëti », organisé par le club du Rocher pour la sensibilisation des jeunes générations aux enjeux du monde marin. À l’initiative de l’Association des Amis du Musée (AAMOM) et de l’AS Monaco, une dizaine de joueurs U16 de La Diagonale, des bénévoles et des collaborateurs de l’Institut ont également nettoyé une plage proche de la Principauté.

Et enfin, la caravane du Kids Tour avait pris place sur le parvis du Musée océanographique à l’occasion de la Fête du Musée 2023.

