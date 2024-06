Grand succès pour la 5e édition du tournoi I Fenuyëti à Monaco

© AS Monaco I Fenuyëti

Organisée par l’AS Monaco, la 5e édition du tournoi de football I Fenuyëti a une fois de plus confirmé son statut d’événement incontournable. Ce week-end des 22 et 23 juin, le stade Prince Héréditaire Jacques de Beausoleil a vibré au rythme des exploits des jeunes talents U12.

Cette année, le tournoi a adopté un nouveau format, réunissant huit équipes parmi lesquelles figuraient des clubs renommés du championnat de France, mais également le Cercle Bruges et les Portugais du Vitória Guimaraes. Après deux jours de matchs intenses, l’OGC Nice a triomphé en finale face aux Girondins de Bordeaux !

Publicité

© AS Monaco I Fenuyëti

Voici le classement final 2024 :

1er : OGC Nice

2e : FC Girondins de Bordeaux

3e : FC Nantes

4e : Cercle Bruges

5e : FC Toulouse

6e : AS Monaco

7e : Vitória Guimaraes

8e : Olympique de Marseille

La veille du tournoi, les jeunes joueurs et éducateurs ont eu l’opportunité de visiter le Centre de Performance de l’AS Monaco et le Musée océanographique. Ces visites, organisées dans le cadre du partenariat avec l’Institut océanographique, visent à sensibiliser les participants à la protection du milieu marin et de sa biodiversité.

Ce week-end fut donc une belle célébration du football et de l’amitié pour les jeunes, marquant un nouveau chapitre réussi pour le tournoi I Fenuyëti !

Une nouvelle grande réussite pour la Munegu Cup