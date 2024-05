Une nouvelle grande réussite pour la Munegu Cup

Ce mardi s’est déroulée la seconde édition de la Munegu Cup au Stade Louis-II. Organisé en collaboration avec la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS), et voulu par son Président, Dmitri Rybolovlev, cet événement de l’AS Monaco réunit plusieurs centaines d’enfants de la Principauté autour d’un tournoi de football.

Ils étaient 420 élèves de la Principauté, âgés de 8 à 9 ans, à représenter leur école à travers ce tournoi de football très attendu après une première édition grandement réussite. Au coeur du Stade Louis-II, l’ambiance était exceptionnelle avec des sourires, cris de joie et accolades toute la matinée.

Les grands gagnants de cette 2e édition : l’équipe 1 de l’établissement FANB l’emporte face à l’équipe 6 de la Condamine ! Au total, 40 équipes des écoles de Révoires, Fontvieille Saint-Charles, Cours Saint Maure et l’International School of Monaco (ISM) se sont affrontées lors de ce tournoi.

Dans la continuité de vouloir renforcer le lien entre l’AS Monaco et la jeunesse de son territoire, le Président Dmitri Rybolovlev a souhaité offrir aux enfants des classes de CE2 une journée inoubliable dans le prestigieux Stade Louis-II, afin de promouvoir la pratique sportive mais également de fidéliser les familles aux matchs de la prochaine saison.

« Le lien qui unit l’AS Monaco aux supporters de la Principauté et à tous les amateurs de football, est très important pour le club. J’apprécie beaucoup cette relation qui ne fait que se renforcer avec le temps. Au cours de ces dernières années, nous avons créé plusieurs programmes et activités qui s’adressent à un public jeune, qu’il s’agisse du Kids tour, de l’ÜNSEME Cup, de la Munegu Cup, de la tribune « Munegu Family » au stade Louis-II ou encore des coffrets naissance.

Je suis très heureux que mon idée de créer un tournoi pour les écoliers a été soutenue par la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et que pour la deuxième année consécutive, la Munegu Cup se déroule avec beaucoup de succès. Je remercie Madame Isabelle Bonnal, Commissaire Général chargé de la DENJS, pour son soutien.

Je souhaite aux jeunes participants du tournoi de continuer à voir grandir leur passion pour le sport et l’attachement à ses valeurs » s’est exprimé plus tôt le Président Rybolovlev, fier de se connecter de façon concrète aux jeunes.

Des personnalités fortes présentes pour l’occasion

Ils étaient présents ce jour : la mascotte Bouba était aux côtés des enfants pour les encourager lors des matchs et jusqu’à la grande finale, ainsi que Laurent Nieloux, le speaker officiel de l’AS Monaco au stade. Sur le podium, la coupe et les médailles ont été remises par Isabelle Bonnal, Commissaire général chargé de la direction de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports à Monaco, Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco, Amal Boura et Soufian Awragh (U19 à l’Academy).

Touchée si ce n’est émue par la joie des enfants et surtout par la mixité des équipes, Mme Bonnal a tenu à féliciter tous les joueurs, sans exception. « Ce qui m’a fait plaisir c’est que les 420 garçons et filles ont joué ensemble, ont constitué des équipes à part entière, c’est une belle image de fraternité et d’unité. Je trouve que c’est bien de les voir évoluer ensemble, ça crée une unité et une amitié entre eux.

Je tiens à remercier Dmitri Rybolovlev, Thiago Scuro ainsi que Michel Aubery et tous les professeurs qui ont permis aux élèves de fouler le magnifique Stade Louis-II, ce n’est pas tout le monde qui peut se le permettre. Ils ont pu découvrir ce qu’on pouvait ressentir en courant sur terrain, ils y ont mis tout leur cœur, ce qui m’a fait plaisir ! » s’est-elle réjouit.

De son côté, Thiago Scuro rejoint le Président : « Le football peut également jouer un rôle important dans l’éducation et le développement de ces enfants. Pour le club, la partie sociale et éducative est très importante. Ce genre d’initiative permet également d’aider tous ces jeunes participants à s’intégrer en partageant des bons moments entre eux. Nous voulons leur offrir l’opportunité de vivre une journée inoubliable en évoluant sur le même terrain que nos joueurs, dans ce stade emblématique, celui du club de leur pays » a-t-il expliqué.

Conscient que l’impact de ces opérations se reflète sur le long terme, le club tient vivement à maintenir l’organisation de tels événements au profit des jeunes, comme l’ÜNSEME Cup, l’opération « Tous au Stade » ou encore les nombreuses étapes du Kids Tour en Principauté et sur le territoire français.

