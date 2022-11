La rencontre entre l’AS Monaco et le SCO Angers était l’occasion pour le club de renouveler l’opération « Tous au Stade », avec la présence de près de 1500 jeunes licenciés du District Côte d’Azur et de la Ligue Méditerranée qui ont pu venir encourager les Monégasques.

Quelques jours après le premier entraînement de la saison ouvert au public au Centre de Performance de La Turbie, le club du Rocher a une nouvelle fois fait plaisir à ses supporters. Entre vacances scolaires, douceur printanière, billets à 1 euro pour les moins de seize ans et les femmes dans le cadre de la campagne Octobre Rose 2022, toutes les conditions étaient réunies dimanche pour un magnifique spectacle au stade Louis II. Surtout après la belle victoire de l’AS Monaco face à Angers.

©AS Monaco

En plus du Kids Tour, qui a fait escale vendredi dernier à Pégomas pour sa septième étape après Monaco, Saint-Martin-Vésubie, Cap d’Ail, La Turbie, Breil-sur-Roya, et Montpellier, qui prendra prochainement la direction de L’Escarène (2 novembre) et de Villefranche-sur-Mer (6 novembre), l’opération « Tous au Stade » a séduit les jeunes amoureux de l’AS Monaco.

©AS Monaco

De retour après avoir permis la saison dernière à plus de 4000 petits footballeurs amateurs de la région de soutenir les joueurs du Rocher face à Eindhoven, Metz et Troyes, l’opération a encore rassemblé plus de 1500 d’entre eux lors du succès face à Angers.

Des licenciés « fair-play » récompensés au Centre de Performance

Quelques heures avant la rencontre, l’AS Monaco a également accueilli la remise de récompenses du dispositif « Carton Vert ». Mis en place par la Ligue Méditerranée depuis trois saisons dans les catégories U14 masculins, U18 futsal et U18 féminines, cette opération valorise les bonnes attitudes sur le terrain et le fair-play des joueurs amateurs de la région.

©AS Monaco

Près d’une trentaine de licencié(e)s ont ainsi été conviés au Centre de Performance, en présence du Président de la Ligue Méditerranée, Eric Borghini, mais aussi du Directeur Technique régional, Laurent Mouret.

©Romain Boisaubert/Monaco Tribune

Ils se sont également vu remettre un tee-shirt, un livre et une écharpe du de l’AS Monaco. Les plus fair-play durant la saison ont même reçu un maillot Rouge et Blanc floqué à leur nom.