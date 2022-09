Le Kids Tour de l’AS Monaco s’est tenu à Cap d’Ail ce mercredi après-midi.

Debout sur l’estrade du camion officiel du Kids Tour, Yvan Glasion donne de la voix. Le speaker officiel de l’évènement a devant lui une vingtaine d’enfants, âgés de 3 à 8 ans. Il est l’heure du quiz sur l’AS Monaco.

Slogan, couleur du maillot, nom du capitaine de l’équipe… Chaque bonne réponse se voit récompensée par un goodie aux couleurs du club. Des cadeaux étaient à gagner tout l’après-midi – du maillot aux places pour les matchs – par le biais de différentes petites compétitions. La plus appréciée reste celle du tir, sur la cible gonflable géante qu’amène le camion du Kids Tour.

C’est la troisième date de l’évènement qui est une première cette saison.« On note un bon engouement autour de ce début de Tour, les enfants répondent présent et en particulier ici, à quelques pas du Stade Louis-II », nous confie Charles Balembois, régisseur et animateur de la tournée. Au pic de l’après-midi, une centaine d’enfants s’était rassemblée près du camion du Kids Tour.

« On essaye aussi d’avoir un représentant ou joueur du club à chaque étape du Tour », ajoute Charles Balembois. Cet après-midi, les jeunes ont pu compter sur la présence de Wissam Ben Yedder, capitaine de l’AS Monaco, pour une séance de dédicaces. C’est également l’occasion pour le club de vendre les produits officiels de sa boutique. Le Truck Shop de l’ASM accompagne le camion du Kids Tour.

Les prochaines étapes de l’évènement n’ont pas encore été annoncées.