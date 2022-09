L’AS Monaco a officiellement inauguré son centre de formation jeudi 8 septembre 2022. Un outil flambant neuf, qui s’inscrit dans l’ADN du club, à savoir mettre la formation au premier plan de sa stratégie.

Il y avait du vent, du soleil et surtout beaucoup de sourires au moment de franchir les portes de La Diagonale. Mais avant de découvrir l’imposant bâtiment rouge et blanc, véritable nid des jeunes pousses de l’AS Monaco, le Prince Albert II a symboliquement découpé le ruban officialisant l’inauguration, avec une paire de ciseaux apportée par Mamadou Coulibaly, pensionnaire du centre de formation et récemment passé professionnel avec son club formateur, également membre des Jeunes Champions de la Paix de Peace & Sport.

Une symbolique forte pour le club, qui entend placer plus que jamais ses jeunes pousses au centre de son projet. « Ce nouvel outil de travail très moderne va permettre à l’AS Monaco de renforcer encore un peu le niveau d’exigence qui est le sien, mais aussi les passerelles déjà existantes entre l’Academy et le groupe professionnel, a déclaré Jean-Emmanuel de Witt, directeur général du club. Nous faisons confiance à nos jeunes et nous croyons en eux. La preuve aujourd’hui avec Maghnes Akliouche, Benoît Badiashile, Eliot Matazo, Soungoutou Magassa, Felix Lemarechal ou encore Yllan Okou, qui font tous partie du groupe professionnel. »

© AS Monaco

Une volonté de moderniser les infrastructures du club

Après la livraison lors de la saison 2019-2020 des Loges des Légendes au stade Louis II, espace ultra-moderne financé par le Gouvernement avec des boxes pouvant accueillir une clientèle VIP et le Centre de Performance de La Turbie, inauguré au début du mois et qui accueille l’ensemble des services de l’équipe première, l’AS Monaco a dévoilé son ultime projet : La Diagonale. Le troisième et dernier volet des investissements du club et du Gouvernement Princier.

L’occasion pour le maire de Cap-d’Ail, Xavier Beck, de remercier le président Rybolovlev « de la part de tous les Cap-d’Aillois et amoureux de l’AS Monaco, pour le grand bonheur que vous nous avez fait en permettant au Club de retrouver sa place au premier rang du football français. » Des discours conclus par Jean-Emmanuel de Witt, qui a tenu à « remercier Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, pour son indéfectible soutien, ainsi que le Gouvernement Princier, qui a réalisé et financé ce projet. »

Fonctionnel depuis déjà de près de deux ans, l’inauguration du nouveau complexe a enfin pu se tenir, après plusieurs reports en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. En présence notamment d’Ekaterina Rybolovleva (membre du Conseil d’Administration de l’AS Monaco), Juan Sartori (Vice-président de l’AS Monaco), Pierre Dartout (Ministre d’Etat) ou encore Jean Castellini (Ministre des Finances et de l’Economie du Gouvernement Princier), l’AS Monaco a ouvert les portes de La Diagonale, pour une visite complète des lieux.

Immédiatement plongé dans l’univers de l’AS Monaco une fois les portes franchies, avec un écran géant où Kylian Mbappé, Valère Germain, Abdou Diallo et une grande partie des joueurs formés à l’ASM adressent dans un message vidéo leurs encouragements aux jeunes du club, les salles de détente et de classes ainsi que les bureaux se dévoilent au rez-de-chaussée.

Composé de six niveaux, le bâtiment réunissant sur un même site l’ensemble des jeunes talents de l’Academy, autrefois logés dans les entrailles du stade Louis II, comprend de nombreux recoins. Aux différents étages ont été pensés l’espace hébergement, la cafétéria et les espaces de soins et de préparation physique. Au sein du bloc A, 23 chambres simples et 12 chambres doubles ont été installés, tandis que dans le bloc B, ce ne sont pas moins de 22 studios indépendants à destination des majeurs qui sont disponibles.

La scolarité au cœur du projet éducatif

Pour cette saison 2022-2023, 69 joueurs répartis entre le groupe Elite, les U19 et les U17 occupent La Diagonale, sous l’encadrement de 60 membres de l’encadrement technique (entraîneurs et staff, département performance/médicale, recrutement, vie quotidienne, scolarité).

Arrivé au club il y a quatre saisons, le jeune gardien de but Alain Zadi (18 ans) a été au premier rang pour assister à l’évolution des infrastructures. « Le nouveau centre est beaucoup plus moderne, les locaux sont lumineux, a-t-il confié pendant l’inauguration. Nous avons un bel outil de travail, où l’on peut s’épanouir en tant que sportif mais aussi en tant que jeune homme. »

C’est en effet grâce à sa structure scolaire que La Diagonale brille au plus haut niveau des centres de formation français. Avec encore 100% de réussite au Baccalauréat en cet été 2022, l’Academy se distingue ainsi par l’accompagnement poussé de ses apprentis footballeurs à l’école. Une marque d’excellence, qui confirme que le centre de formation rouge et blanc est l’un des plus performants de France.

« Je pense que nous avons l’un des meilleurs centres de formation du championnat de France, a déclaré Pascal De Maesschalck, directeur du développement des jeunes joueurs Déjà, sur le potentiel du bâtiment et des infrastructures. Mais aussi la manière dont nous arrivons à combiner le football avec la scolarité de nos jeunes joueurs ! »

Parmi les premiers clubs du championnat de France à avoir monté un centre de formation à la fin des années 70, avec le président Jean-Louis Campora, l’AS Monaco a formé pas moins de cinq champions du monde : Thierry Henry, Emmanuel Petit, David Trezeguet, Lilian Thuram, Kylian Mbappé. Une liste qui pourrait s’agrandir dans les années à venir grâce à ce nouveau centre de formation.