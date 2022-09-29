В четверг, 8 сентября 2022 года, ФК «Монако» торжественно открыл свой новый центр профессиональной подготовки. Новый центр вписывается в стратегию клуба – вывести профессиональную подготовку на первый план.

На входе в «Диагональ» – ветер, солнце и море улыбок. Прежде, чем ознакомиться с этим импозантным красно-белым зданием – настоящим гнездышком для птенцов ФК «Монако» – Князь Альбер II торжественно перерезал ленточку ножницами, поданными Мамаду Кулибали. Этот воспитанник центра недавно подписал профессиональный контракт с клубом, а еще он является членом Молодых Чемпионов за Мир организации Peace & Sport.

Большое спасибо от всех жителей нашей коммуны и болельщиков ФК «Монако» за подаренное вами счастье видеть наш клуб в первых рядах французского футбола. Ксавье Бек, мэр г. Кап-д’Ай

Это знаковое событие для клуба, активно стремящегося уделять как можно больше внимания молодому поколению игроков. «Новый современный центр позволит ФК «Монако» еще выше поднять уровень своих требований и укрепить уже существующие узы, связывающие юниоров с профессиональной командой, заявил генеральный директор клуба Жан-Эмманюэль де Витт. Мы верим в нашу молодежь. Магнес Аклиуш, Бенуа Бадиашиль, Элиот Матазо, Сунгуту Магасса, Феликс Лемарешаль и Иллан Оку уже играют в профессиональной группе.»

© ФК «Монако»

Стремление модернизировать инфраструктуры клуба

В сезоне 2019-2020 на стадионе «Луи II» были открыты «ложи Легенд» –ультрасовременное пространство для VIP-гостей, профинансированное правительством. В начале этого месяца прошло торжественное открытие Центра спортивных достижений в Ля Тюрби, которые объединяет все отделы, работающие с основным составом команды. Теперь ФК «Монако» представляет свой новый проект: «Диагональ». Это – третий и последний этап инвестиций клуба и княжеского правительства.

Мэр Кап-д’Ая Ксавье Бек воспользовался возможностью поблагодарить президента клуба Дмитрия Рыболовлева «от лица всех жителей коммуны и болельщиков ФК «Монако» за подаренное нам счастье видеть наш клуб в первых рядах французского футбола». В своей речи Жан-Эмманюэль де Витт выразил «благодарность Его Светлости Князю Альберу II за неустанную поддержку, а также княжескому правительству, профинансировавшему и реализовавшему этот проект».

Новый комплекс работает уже около двух лет, но его торжественное открытие несколько раз откладывалось из-за санитарного кризиса, вызванного пандемией Covid-19. В присутствии члена совета директоров ФК «Монако» Екатерины Сартори Рыболовлевой, вице-президента ФК «Монако» Хуана Сартори, государственного министра Пьера Дарту и министра экономики и финансов княжеского правительства Жана Кастеллини клуб наконец открыл для посетителей двери «Диагонали».

С порога вы попадаете в мир ФК «Монако» с гигантского экрана Килиан Мбаппе, Валер Жермен, Абду Диалло и большая часть игроков-воспитанников ФК «Монако» обращаются к молодежи с мотивирующими словами. Также на первом этаже находятся комнаты отдыха, учебные аудитории и рабочие кабинеты.

В шестиэтажном здании поместились все молодые таланты Академии, которые раньше жили в помещении на стадионе «Луи II». Среди многочисленных закоулков на разных этажах – жилые помещения, кафетерия, медицинские кабинеты и залы для физической подготовки. В корпусе А расположены 23 одноместные и 12 двухместных комнат, а в корпусе В – 22 однокомнатные квартиры для самых старших.

Школьное обучение – в центре образовательного проекта

В текущем сезоне 2022-2023 «Диагональ» примет 69 воспитанников групп Элита, U19 и U17, а также 60 человек персонала (это тренеры и штатные сотрудники, медицинский отдел, отделы спортивных достижений, рекрутинга, бытового обслуживания и школьного образования).

Молодой вратарь Ален Зади (18 лет), который пришел в клуб четыре года назад, активно следил за развитием инфраструктур. «Новый центр намного современнее, помещения – светлее, поделился он на церемонии торжественного открытия. Здесь у нас есть все необходимое для работы, спорта и личной жизни.»

Благодаря школьной программе «Диагональ» находится на высшем уровне среди французских центров профессиональной подготовки. В 2022 году 100% воспитанников получили аттестаты о среднем образовании. Академия отличается активной школьной поддержкой молодых футболистов. Этот знак отличия только подтверждает то, что красно-белый центр профессиональной подготовки является одним из лучших во Франции.

«Думаю, что у нас один из лучших центров профессиональной подготовки в чемпионате Франции, заявил Паскаль де Мешальк, директор по развитию юниоров. Хотя бы по потенциалу здания и инфраструктур. А также по тому, как нам удается совмещать футбол со школьным образованием нашей молодежи!»

ФК «Монако» был одним из первых клубов чемпионата Франции, создавших в 70-е годы, под руководством президента Жана-Луи Кампора, центр профессиональной подготовки. ФК «Монако» выпустил пять чемпионов мира: Тьерри Анри, Эмманюэль Пети, Давид Трезеге, Лилиан Тюрам и Килиан Мбаппе. Благодаря новому центру профессиональной подготовки, этот список может быть продолжен.